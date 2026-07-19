Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế 2026

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả 4 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2026 đều đoạt Huy chương Bạc. Với kết quả này, đoàn Việt Nam duy trì trong tốp 8 các đoàn tham dự kỳ thi.

Các học sinh đoạt giải gồm: em Thân Đức Chính và Phùng Quang Hưng (cùng là học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Thành An (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Lương Thái Duy (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội).

Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 37 được tổ chức tại Vilnius, thủ đô nước Cộng hòa Lithuania từ ngày 12/7 đến ngày 19/7/2026. Kỳ thi năm nay có sự tham gia của 86 đoàn tới từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có 6 đoàn quan sát viên) cùng gần 300 thí sinh dự thi.

Kỳ thi gồm hai ngày thi chính thức: một ngày thi lý thuyết với 2 bài thi, mỗi bài 180 phút và 4 phòng thi thí nghiệm, mỗi phòng thi 90 phút.

Hai bài thi lý thuyết có 100 câu hỏi chủ đề về các vấn đề thực tiễn toàn cầu, từ ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, trung hòa carbon, chống biến đổi khí hậu, tới phòng bệnh cộng đồng, chẩn đoán và giải pháp điều trị một số bệnh nan y ở người.

Bốn phòng thi thực hành gồm: Hóa sinh và Sinh học phân tử (về các năng lực phân tích gene, protein ứng dụng trong công nghệ sinh học và y học), Sinh lý người và động vật (với các năng lực nghiên cứu trọng tâm về người từ dược lý học thuốc, bệnh lý máu và thí nghiệm mô phỏng về thận học), Giải phẫu và hệ thống học động vật (đòi hỏi các kỹ năng vi phẫu, phân loại, định danh, nghiên cứu tiến hóa côn trùng gây bệnh và dự báo biến đổi khí hậu), Sinh học máy tính thực vật (với các kỹ năng sử dụng các công cụ tính toán và máy tính phân tích cây trồng và nông nghiệp).

Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) được coi là kỳ thi quốc tế toàn diện hàng đầu về khoa học tự nhiên cấp trung học phổ thông trên thế giới, đòi hỏi kiến thức tổng hợp về toán ứng dụng - lý - hóa - sinh - môi trường cùng các kỹ năng phòng thí nghiệm thiết yếu, trải rộng từ cấp phân tử, cơ thể tới hệ sinh thái và sinh quyển.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành tích 4 huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) 2026 tiếp nối chuỗi kết quả ấn tượng mà các đội tuyển học sinh Việt Nam đạt được tại các kỳ thi Olympic quốc tế trong năm 2026 nói riêng và trong các năm gần đây.

Kết quả tại Olympic Sinh học quốc tế cũng tiếp tục khẳng định định hướng đúng đắn trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu và hội nhập quốc tế về công tác đào tạo, đánh giá học sinh năng khiếu theo mặt bằng tiên tiến của quốc tế, thiết thực triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo./.

Bắc Ninh: Niềm đam mê bền bỉ của "Chàng trai Vàng" Olympic Vật lý Quốc tế Niềm đam mê bền bỉ và quá trình học tập nghiêm túc đã đưa Tạ Ngọc Minh (Trường THPT Chuyên Bắc Ninh) đến những thành tích nổi bật, giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế.