Xây dựng khu tái định cư khẩn cấp cho người dân vùng lũ Lai Châu

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất chủ trương hỗ trợ xây dựng khu tái định cư đồng bộ quy mô 200 hộ nhằm hình thành khu dân cư an toàn, kiểu mẫu và sớm ổn định sinh kế cho người dân vùng lũ.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai do lũ ống, lũ quét gây ra tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.

Kiểm tra thực tế tại hiện trường, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu tỉnh Lai Châu ưu tiên cao nhất cho công tác cứu hộ; khẩn trương dựng nhà ở tạm cho khoảng 60 hộ dân bị mất nhà cửa. Về lâu dài, Bộ thống nhất chủ trương hỗ trợ địa phương xây dựng khu tái định cư đồng bộ quy mô 200 hộ nhằm hình thành khu dân cư an toàn, kiểu mẫu và sớm ổn định sinh kế cho người dân vùng lũ.