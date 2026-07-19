Bắt quả tang đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ điều tra vụ việc một đối tượng dùng búa đập tủ kính, lấy nhiều trang sức tại tiệm vàng Miên Vĩnh Phát, xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ.

Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra vụ việc một đối tượng dùng búa đập tủ kính, lấy nhiều trang sức tại tiệm vàng Miên Vĩnh Phát, thuộc ấp Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ./.