Việt Nam đoạt 2 huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

Hai huy chương vàng thuộc về em Nguyễn Đình Tùng, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và Em Nguyễn Lê Nhật Nam, trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm.

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế năm 2026 có 6 học sinh dự thi, trong đó 6/6 học sinh đoạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Hai huy chương vàng thuộc về em Nguyễn Đình Tùng, trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội và Em Nguyễn Lê Nhật Nam, trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm, trường Đại học Sư phạm Hà Nội./.