Cần Thơ: Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng, thu hồi toàn bộ tang vật

Ngày 19/7, Công an xã Mỹ Tú (thành phố Cần Thơ) cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng người dân khống chế một đối tượng cướp tiệm vàng M.V.P trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 18/7, ông L.V.M. (chủ tiệm vàng) đang chuẩn bị đóng cửa, một nam thanh niên đi xe mô tô, bịt khẩu trang kín mặt đến và yêu cầu được vào bên trong.

Vừa tiếp cận tủ trưng bày, đối tượng bất ngờ dùng búa đập vỡ mặt kính, cướp 5 sợi dây chuyền vàng rồi tháo chạy. Ông M. cùng người thân đã lao vào ngăn chặn, đồng thời tri hô để nhờ người dân xung quanh hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Tú nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân khống chế và bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tang vật.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng gây án là L.T.H (sinh năm 1985, trú tại ấp Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ). Toàn bộ hành vi phạm tội của H. đã được camera an ninh của tiệm vàng ghi lại đầy đủ, phục vụ cho công tác điều tra.

Khai nhận với lực lượng chức năng, H. cho biết do nợ tiền của nhiều người nhưng không có khả năng trả nên nghĩ tới việc cướp tiệm vàng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

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