Thái Nguyên: Triệt phá đường dây tiền ảo với hơn 3.000 bị hại tham gia

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu (sinh năm 1984, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; khởi tố 3 đối tượng về tội “Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.”

Sau nhiều ngày theo dõi, lập chuyên án đấu tranh, đơn vị này đã phối hợp với các lực lượng đồng loạt ra quân triệt phá nhiều cơ sở của đường dây tiền ảo trên cả nước; trong đó có trung tâm chỉ huy điều hành của đường dây tội phạm này. Đến nay, trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền 100 tỷ đồng.

Cụ thể, từ cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, các trinh sát phát hiện những biểu hiện nghi vấn của hoạt động quảng bá, mua bán cổ phần số hệ sinh thái Canvanex dưới dạng đầu tư “đồng tiền số CVX” sử dụng công nghệ Blockchain, thu hút nhiều người trên cả nước tham gia và góp vốn đầu tư.

Tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các đối tượng phát triển nhiều công ty chi nhánh, thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội nghị, hội thảo, có hội nghị lôi kéo trên 700 người tham gia.

Với triết lý “Ngày hôm nay tận tâm phụng sự, thế hệ sau hạnh phúc bền lâu,” các đối tượng đã bán những gói đầu tư cổ phần số để huy động người dân tham gia với hứa hẹn, sau 365 ngày lợi nhuận mang lại có thể gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị ban đầu và giá trị hưởng lợi bền vững đến đời con cháu.

Tiếp tục xác minh, Cơ quan Công an thu thập được những thông tin, tài liệu xác định Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn thông qua hoạt động đầu tư cổ phần số của hệ sinh thái Canvanex (đồng tiền số CVX) trên trang web http://id.canvanex.com.

Trước tình hình đó, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án 326C để đấu tranh. Đây là dạng tội phạm sử dụng công nghệ cao, hầu hết các đối tượng đều là người có học thức nên hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt, núp bóng dưới vỏ bọc doanh nghiệp, có tổ chức rất chặt chẽ gây không ít khó khăn cho các trinh sát và điều tra viên.

Từ các nguồn thông tin, lực lượng chức năng xác định, đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu, sinh năm 1984, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.

Hiếu thành lập 4 Công ty, đặt tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội do chính đối tượng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, nhà sáng lập, người đại diện pháp luật, tạo vỏ bọc hợp pháp để huy động vốn trái phép dưới hình thức đầu tư “đồng tiền số CVX” trên “sàn” Canvanex. Tuy nhiên, địa điểm hoạt động chính của các đối tượng lại đặt tại địa bàn phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt triển khai các Tổ công tác tiến hành triệu tập Lê Trung Hiếu và các đối tượng liên quan; khám xét toàn bộ các trụ sở của đường dây tội phạm này trên cả nước.

Tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện 31 đối tượng là nhân viên của hệ thống đang làm việc; thu giữ 66 bộ máy tính gồm hệ thống máy chủ (sever) vận hành “sàn” điện tử Canvanex, máy tính vận hành hệ thống; 2 xe ôtô, 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Lê Trung Hiếu, 14 tỷ đồng và nhiều tài liệu, giấy tờ, sổ sách liên quan...

Theo khai nhận, đối tượng Lê Trung Hiếu là người đứng đầu hệ sinh thái; tiếp đến là lãnh đạo cấp cao do Hiếu tuyển chọn những người có tri thức để điều hành, quản lý vùng, miền; ở các địa phương thành lập các Công ty PGC (có khoảng hơn 30 Công ty PGC trên cả nước) và ký kết hợp đồng với công ty của Hiếu để phát triển thị trường; tầng cuối là các thủ lĩnh (Leader - Trưởng nhóm) tiếp tục phát triển các nhánh tuyến dưới, hưởng hoa hồng, thưởng doanh số và các khoản lợi ích khác dựa trên số lượng nhà đầu tư tham gia.

Các công ty của Lê Trung Hiếu phát triển, cung cấp các gói đầu tư cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và các biến thể CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3 với hứa hẹn giá trị đầu tư trọn đời, lợi nhuận gấp hàng chục lần, thậm chí tăng gấp 100 lần sau khi được lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế.

Trang web http://id.canvanex.com có giao diện, chức năng tương tự sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, được quảng bá phát triển bằng công nghệ Blockchain; tuy nhiên bản chất các giao dịch chỉ là giao dịch nội bộ được làm giả giống các giao dịch tiền điện tử; các tài sản được quảng cáo là "tài sản số" dưới dạng đồng tiền CVX thực chất không có giá trị, không được cấp phép hoạt động, lưu hành.

Để thu hút nhà đầu tư, Hiếu chỉ đạo lãnh đạo cấp cao thành lập các doanh nghiệp hợp pháp, xây dựng sản phẩm số, ứng dụng công nghệ và thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện quảng bá, các phiên live, lễ ra mắt các dự án quy mô, hoành tráng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; tổ chức vinh danh những thủ lĩnh, doanh nhân tiêu biểu trong hệ sinh thái nhằm tạo uy tín huy động vốn. Các công ty PGC ở địa phương hoạt động quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường theo dạng mô hình kinh doanh đa cấp và hưởng phần trăm hoa hồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người biết thông tin về vụ án chủ động liên hệ cung cấp thông tin hoặc đến làm việc trực tiếp tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để góp phần điều tra, làm rõ vụ án./.

Công an Đắk Lắk triệt xóa đường dây lừa đảo 1.275 tỷ đồng đầu tư tiền ảo Tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Tấn cùng Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.