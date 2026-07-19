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4 học sinh Việt Nam giành huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế 2026

Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2026 với 4 học sinh và cả 4 em đều đoạt huy chương Bạc.

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Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2026 với 4 học sinh và cả 4 em đều đoạt huy chương Bạc.

Trong đó có 3 học sinh Việt Nam xếp trong top 7 huy chương Bạc và tổng điểm của đoàn Việt Nam tiếp tục duy trì trong top 8 các đoàn tham dự kỳ thi.

Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 37 được tổ chức tại Vilnius, thủ đô nước Cộng hòa Lithuania từ ngày 12-19/7/2026, với 86 đoàn tới từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có 6 đoàn quan sát viên) cùng gần 300 thí sinh dự thi./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Olympic Sinh học quốc tế #huy chương
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