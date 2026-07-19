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Mỹ tấn công các mục tiêu của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Quân đội Mỹ dội bom hàng loạt mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran nhằm làm suy giảm quyền kiểm soát Eo biển Hormuz, khiến hơn 500 người thương vong.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ tấn công các mục tiêu của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Anh đẩy mạnh chiến dịch bắt giữ lao động bất hợp pháp

Mưa lớn làm nhiều sông tại Trung Quốc vượt báo động

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Mỹ tấn công mục tiêu Iran #tác động của chiến dịch quân sự #biến động khu vực Eo biển Hormuz #đẩy mạnh chiến dịch bắt giữ lao động bất hợp pháp #ảnh hưởng của mưa lớn tại Trung Quốc

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