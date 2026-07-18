Các dự án giao thông của Israel “tái định hình” Bờ Tây về mặt địa lý

Trong một báo cáo công bố ngày 18/7, chính quyền Palestine cáo buộc Israel đang dùng hệ thống đường giao thông giữa các khu định cư để tái định hình địa lý ở Bờ Tây, theo đó cô lập và làm phân mảnh các cộng đồng người Palestine.



Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Israel vừa phân bổ ngân sách hơn 1 tỷ shekel (334 triệu USD) để xây dựng hàng trăm km đường giao thông nối giữa các khu định cư mới ở Bờ Tây.



Theo báo cáo, các dự án này dẫn đến việc sáp nhập các vùng rộng lớn ở Bờ Tây, chiếm thêm các phần đất dọc theo khu vực đã được Israel xác định là vùng đệm an ninh.

Các tuyến đường này được cho là sẽ trở thành rào cản địa lý ngăn cách giữa các cộng đồng người Palestine, cản trở việc mở rộng các thị trấn, làng mạc của người Palestine.



Hôm 14/7, Chính phủ Israel đã ký thỏa thuận khung trị giá 8,5 tỷ shekel (khoảng 2,7 tỷ USD) nhằm xây dựng 12.000 căn nhà mới và triển khai hàng loạt dự án hạ tầng tại các khu định cư ở khu vực phía Bắc Bờ Tây.

Trong tổng kinh phí, khoảng 1,5 tỷ shekel sẽ được dành cho các dự án phát triển chiến lược và hạ tầng quy mô lớn. Khoảng 7 tỷ shekel còn lại sẽ được sử dụng để nâng cấp các khu định cư hiện có, xây dựng công trình công cộng, phát triển khu công nghiệp, thương mại và việc làm, đồng thời cải tạo hệ thống giao thông, nút giao và thoát nước trong khu vực.



Theo số liệu của tổ chức Peace Now công bố năm 2024, có khoảng 3 triệu người Palestine sinh sống tại Bờ Tây (không bao gồm Đông Jerusalem), trong khi số người định cư Israel tại Bờ Tây đã vượt 500.000 người và khoảng 250.000 người khác sinh sống tại Đông Jerusalem.

Hiện có 141 khu định cư được Chính phủ Israel phê duyệt tại Bờ Tây, cùng 224 tiền đồn định cư chưa được hợp pháp hóa theo luật Israel nhưng nhiều trường hợp đã được chính phủ công nhận sau đó.



Liên hợp quốc và phần lớn cộng đồng quốc tế coi các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời cho rằng việc tiếp tục mở rộng các khu định cư sẽ làm giảm triển vọng thực hiện giải pháp hai nhà nước./.

14 quốc gia lên án Israel mở rộng khu định cư ở Bờ Tây Tuyên bố được các nước đưa ra sau khi Israel thông báo việc phê duyệt thêm 19 khu định cư ở Bờ Tây, nâng tổng số lên 69 khu định cư mới và đã tăng gấp đôi kể từ khi số chính phủ cực hữu lên nắm quyền.

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