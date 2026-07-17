Quốc hội Israel giải thể, chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quốc hội Israel (Knesset) rạng sáng 17/7 đã thông qua dự luật giải thể Quốc hội với 62 phiếu thuận, không có phiếu chống, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 27/10.

Quy định về giải thể Quốc hội được đưa vào một dự luật liên quan đến tài chính dành cho các đảng phái chính trị. Sau khi dự luật được thông qua, Knesset bước vào kỳ nghỉ và chỉ hoạt động trở lại sau khi Quốc hội khóa mới được thành lập.

Trong thời gian này, các ủy ban của Quốc hội vẫn có thể họp theo cơ chế đặc biệt. Chính phủ hoặc ít nhất 25 nghị sỹ cũng có quyền yêu cầu triệu tập phiên họp toàn thể nếu cần thiết.

Trước cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch đảng Shas Aryeh Deri từng cảnh báo sẽ không ủng hộ việc giải thể Quốc hội nếu các đảng đối lập không cùng bỏ phiếu thông qua dự luật.

Tuy nhiên, phe đối lập đã không tham gia bỏ phiếu và dự luật vẫn được thông qua với sự ủng hộ của liên minh cầm quyền.

Phiên họp cuối cùng của Knesset khóa 25 cũng thông qua một số dự luật gây tranh cãi, trong đó có luật mở rộng quyền kiểm soát của chính phủ đối với lĩnh vực truyền thông, luật hạn chế một số quyền hạn của Tổng chưởng lý và luật tạm thời đình chỉ việc bắt giữ các thanh niên Do Thái chính thống (Haredi) trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong khi đó, kết quả thăm dò do Kênh 13 của Israel công bố cho thấy liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang đối mặt nguy cơ mất thế đa số sau cuộc bầu cử.

Theo khảo sát, khối các đảng đối lập theo đường lối Do Thái phục quốc (Zionist), do cựu Tổng Tham mưu trưởng Gadi Eisenkot dẫn dắt, có thể giành 61/120 ghế tại Quốc hội, vừa đủ để thành lập chính phủ mà không cần sự ủng hộ của các đảng Arab.

Đây là lần đầu tiên trong hơn một tháng qua một cuộc khảo sát cho thấy phe đối lập có khả năng vượt ngưỡng đa số.

Đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu vẫn được dự báo là đảng lớn nhất với 22 ghế, nhỉnh hơn đảng Yashar của ông Eisenkot (21 ghế).

Tuy nhiên, sự ủng hộ dành cho các đảng đối lập khác, như Together của cựu Thủ tướng Naftali Bennett, đảng Dân chủ của ông Yair Golan, đảng Yisrael Beytenu của ông Avigdor Liberman và liên minh mới giữa hai chính trị gia Yoaz Hendel và Chili Tropper, có thể giúp phe đối lập đạt đủ 61 ghế.

Trong khi đó, liên minh cầm quyền của ông Netanyahu được dự báo chỉ giành khoảng 50 ghế, còn các đảng Arập nắm giữ 9 ghế còn lại.

Kết quả khảo sát cho thấy cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 10 được dự báo sẽ diễn ra rất cạnh tranh và có thể tạo ra bước ngoặt lớn trên chính trường Israel sau nhiều tháng bất ổn./.

Quốc hội Israel thông qua luật miễn nghĩa vụ quân sự Hai đạo luật được đánh giá là nhượng bộ lớn của đảng Likud cầm quyền đối với các chính đảng Haredi, vốn từ lâu tìm cách hợp pháp hóa việc cộng đồng này được miễn nghĩa vụ quân sự trên thực tế.