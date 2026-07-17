Quốc hội Israel thông qua luật kiểm soát truyền thông gây tranh cãi

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 16/7, Quốc hội Israel đã thông qua dự luật cải tổ toàn diện lĩnh vực truyền thông với tỷ lệ 53 phiếu thuận và 48 phiếu chống, đánh dấu một trong những quyết định gây tranh cãi nhất trước khi Quốc hội nước này giải thể để chuẩn bị cho cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 27/10.



Đạo luật mới này do Bộ trưởng Truyền thông Israel Shlomo Karhi đề xuất, sẽ làm thay đổi sâu rộng cơ chế quản lý báo chí và phát thanh-truyền hình tại Israel, đồng thời mở rộng đáng kể quyền kiểm soát của chính phủ đối với lĩnh vực truyền thông.



Đạo luật mới bãi bỏ nhiều cơ chế giám sát lâu năm, xóa bỏ các quy định về tiêu chuẩn báo chí tối thiểu, yêu cầu đầu tư vào các chương trình truyền hình do Israel sản xuất và nhiều hạn chế về sở hữu chéo giữa các cơ quan truyền thông. Ngoài ra, Chính phủ Israel cũng sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đối với việc đánh giá tỷ suất người xem truyền hình và phân bổ ngân sách quảng cáo của nhà nước.



Một sửa đổi được bổ sung cho đạo luật này vào phút chót là miễn cho kênh truyền hình Channel 14 - được xem là có lập trường ủng hộ chính phủ - khỏi nghĩa vụ cung cấp một số nội dung miễn phí cho các nền tảng truyền hình. Quy định này được ước tính mang lại lợi ích tài chính khoảng 40 triệu shekel (khoảng 13,8 triệu USD) mỗi năm cho kênh này.



Ngay sau khi đạo luật trên được thông qua, nhiều tổ chức giám sát chính phủ và các đảng đối lập đã gửi đơn lên Tòa án Tối cao Israel yêu cầu đình chỉ việc thực thi và xem xét hủy bỏ đạo luật. Các đơn kiện cho rằng quá trình xây dựng và thông qua luật có nhiều sai sót nghiêm trọng về thủ tục, đồng thời cảnh báo việc áp dụng ngay trước cuộc bầu cử có thể gây tác động lâu dài đối với môi trường truyền thông.



Phe đối lập cáo buộc chính phủ tìm cách kiểm soát báo chí nhằm tạo lợi thế cho cuộc bầu cử sắp tới. Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố sẽ bãi bỏ đạo luật nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.



Trong khi đó, Bộ trưởng Karhi bảo vệ đạo luật, cho rằng cải cách sẽ phá bỏ thế độc quyền trong lĩnh vực truyền thông, giảm bớt các quy định hành chính, tăng cường tính đa dạng về quan điểm và tạo sự cân bằng trước điều mà ông gọi là môi trường truyền thông vốn thiên về phe đối lập.



Theo nội dung luật mới, Israel sẽ thành lập một cơ quan quản lý truyền thông mới có danh nghĩa độc lập. Tuy nhiên, hội đồng lựa chọn lãnh đạo cơ quan này sẽ do Tổng vụ trưởng Bộ Truyền thông đứng đầu, qua đó trao cho Bộ trưởng Truyền thông quyền ảnh hưởng đáng kể đến việc bổ nhiệm nhân sự.



Đạo luật nêu trên cũng xóa bỏ yêu cầu các đài truyền hình thương mại phải duy trì bộ phận tin tức hoạt động độc lập, đồng thời nới lỏng các quy định về sở hữu chéo, cho phép các tập đoàn truyền thông mở rộng quyền sở hữu đối với nhiều loại hình báo chí và phát thanh-truyền hình./.

Quốc hội Israel thông qua luật miễn nghĩa vụ quân sự Hai đạo luật được đánh giá là nhượng bộ lớn của đảng Likud cầm quyền đối với các chính đảng Haredi, vốn từ lâu tìm cách hợp pháp hóa việc cộng đồng này được miễn nghĩa vụ quân sự trên thực tế.