Thông tin trái chiều về vụ 2 tàu chở dầu phát nổ tại eo biển Hormuz

Ngày 18/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo 2 tàu chở dầu đã va phải thủy lôi, phát nổ và bốc cháy khi tìm cách đi qua một khu vực rải mìn ở phía Nam eo biển.

Phía Iran không công bố thông tin nhận dạng 2 tàu, trong khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ tuyên bố trên.

IRGC cũng cho biết đã chặn 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ.

Về phía Mỹ, CENTCOM thông báo đã hoàn tất đêm không kích thứ 7 liên tiếp nhằm vào Iran. Các mục tiêu gồm cơ sở giám sát, hạ tầng hậu cần quân sự, kho vũ khí ngầm và năng lực hàng hải của Tehran.

Thông tin chi tiết về các địa điểm bị Mỹ tấn công cũng được truyền thông Iran cập nhật.

Dẫn thông báo của chính quyền tỉnh Hormozgan, hãng thông tấn chính thức IRNA cho biết rạng sáng 18/7 giờ địa phương, Mỹ đã tấn công thêm 3 cây cầu và một đường hầm tại tỉnh miền Nam Iran này.

Các cuộc không kích nhằm vào cầu đường bộ và đường sắt được cho là nhằm cắt đứt các tuyến kết nối thành phố cảng Bandar Abbas với khu vực miền Trung Iran và thủ đô Tehran.

Trước đó, ngày 16/7, Đài Phát thanh-Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin Mỹ tấn công 2 cây cầu tại huyện Bandar Khamir và khu dân cư Allaho Akbar ở thành phố cảng Bandar Abbas, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 17/7 đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước căng thẳng quân sự leo thang giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực là “không thể chấp nhận được” sau vụ Mỹ tấn công 2 cây cầu của Iran dẫn đến thương vong nói trên.

Một tòa tháp tại cảng Chabahar bên bờ Vịnh Oman cũng bị đánh sập. Iran khẳng định công trình này được sử dụng để điều phối hoạt động hàng hải thương mại, trong khi CENTCOM cho rằng đây là một phần trong mạng lưới giám sát của IRGC nhằm theo dõi và xác định mục tiêu là các tàu thương mại.

Giới chức Iran cho biết các cuộc không kích gần đây của Mỹ đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương. Phía Mỹ xác nhận thêm 13 quân nhân nước này bị thương kể từ đầu tuần.

Cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran, Thiếu tướng Mohsen Rezaei, tuyên bố Tehran sẽ nối lại các chiến dịch tấn công "toàn diện" nếu Mỹ tiếp tục không kích Iran thêm 2 hoặc 3 ngày nữa.

Theo hãng thông tấn IRIB của Iran, Thiếu tướng Rezaei khẳng định khi đó sẽ không còn giới hạn đáp trả ở mức tương xứng và “không biên giới chính trị nào còn an toàn.”

Iran sau đó tuyên bố đã tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Jordan để đáp trả Washington, trong khi Kuwait và Jordan cho biết đã đánh chặn nhiều tên lửa, thiết bị bay không người lái của Iran.

Qatar và Bahrain cũng thông tin Iran tấn công một số mục tiêu quân sự nằm tại các nước này trong bối cảnh xung đột tiếp tục lan rộng tại khu vực.

Các bên trung gian, trong đó có Trung Quốc và Pakistan, tiếp tục kêu gọi Mỹ và Iran chấm dứt giao tranh, nối lại đối thoại.

Liên quan đến những tác động của xung đột tại Vùng Vịnh, theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo cuộc xung đột vùng Vịnh liên quan Iran, Mỹ và Israel đang làm trầm trọng thêm chi phí sinh hoạt tại Kenya, có thể đẩy thêm từ 1 triệu đến 2,4 triệu người rơi xuống dưới ngưỡng nghèo trong năm nay.

Báo cáo mới của WB cho biết kể từ đầu năm 2026, cú sốc giá dầu và nhiên liệu nhập khẩu do khủng hoảng tại eo biển Hormuz đã làm xói mòn nhanh chóng thu nhập thực tế của các hộ gia đình Kenya, nhất là nhóm thu nhập thấp và lao động phi chính thức./.

Toàn cảnh thế giới: Chiến sự leo thang ở Trung Đông, Mỹ - Iran cùng hành động Các quan chức Mỹ và Israel cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đã thông báo với Israel rằng Mỹ sẽ điều thêm hàng chục máy bay tiếp dầu tới quốc gia Trung Đông này.