Iran tuyên bố mở rộng tấn công các căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Vùng Vịnh, đồng thời cảnh báo sẽ không dừng chiến dịch cho đến khi Washington chấm dứt các đợt không kích nhằm vào khu vực phía Nam Iran và eo biển Hormuz.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/7 tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 15 trong Chiến dịch Nasr-2 nhằm vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar, phá hủy một máy bay tiếp liệu chiến lược, một hệ thống radar tầm xa, cùng nhiều khí tài quân sự khác.

IRGC cũng khẳng định đã tập kích các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Jordan, trong đó có các địa điểm triển khai máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tuyên bố của IRGC nêu rõ Washington và các quốc gia cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự sẽ phải hứng chịu những đòn đáp trả mạnh mẽ nếu tiếp tục vượt qua "lằn ranh đỏ" của Tehran.

Chỉ huy Lực lượng Không quân Vũ trụ IRGC Majid Mousavi khẳng định Tehran sẽ tiếp tục các cuộc tấn công cho đến khi Mỹ chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào bờ biển phía Nam Iran và eo biển Hormuz.

Trong các cuộc họp diễn ra tại Tehran bên lề lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, Iran cũng đã yêu cầu các đồng minh trong khu vực, trong đó có lực lượng Hezbollah, chuẩn bị cho khả năng xung đột mở rộng với Mỹ.

Các quan chức Iran cảnh báo bất kỳ cuộc đối đầu nào trong tương lai cũng có thể lan rộng và nghiêm trọng hơn những đợt giao tranh trước đây.

Trước các cuộc tập kích, Jordan thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và bắn hạ 3 tên lửa của Iran xâm nhập không phận, trong khi Bahrain cho biết đã đánh chặn nhiều mục tiêu nhằm vào nước này.

Kuwait cũng cáo buộc Iran tiến hành các vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào một nhà máy điện, cơ sở khử mặn nước cùng một số cơ sở quân sự, khiến nhiều binh sĩ bị thương.

Bộ Ngoại giao Kuwait lên án các vụ tấn công là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo nếu các hành động quân sự tiếp diễn, khu vực sẽ đối mặt nguy cơ leo thang cực kỳ nguy hiểm.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kêu gọi các bên nhanh chóng ngừng bắn, khôi phục hoạt động thông suốt tại eo biển Hormuz và tránh để tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục bị gián đoạn.

Theo ông, các nguy cơ mất an ninh tại Trung Đông vẫn đang hiện hữu và cần được giải quyết thông qua đối thoại./.

Iran tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Oman và Syria Lực lượng Iran đã nhắm mục tiêu và phá hủy trạm radar giám sát hàng hải của Mỹ tại đảo đá Salamah, cùng hệ thống radar giám sát trên không của Mỹ tại khu vực đảo Ghanam của Oman.