Iran và Kuwait kêu gọi người dân tiết kiệm điện giữa xung đột leo thang

Bộ Năng lượng Iran ngày 17/7 kêu gọi người dân giảm sử dụng điện trong bối cảnh xung đột với Mỹ tiếp diễn, đặc biệt sau khi Mỹ không kích các cơ sở năng lượng ở miền Nam Iran gây sức ép đối với hệ thống lưới điện nước này.

Trong thông báo, Bộ Năng lượng Iran kêu gọi người dân tắt điều hòa trong các khung giờ cao điểm nhằm “duy trì nguồn cung điện ổn định cho các tỉnh miền Nam, nơi đang phải đối mặt với thời tiết nắng nóng gay gắt và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở cung cấp điện.''

Cùng ngày, Kuwait cũng kêu gọi người dân nước này tiết kiệm điện trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran leo thang.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi xảy ra một vụ tấn công mà Kuwait cho rằng do phía Iran tiến hành nhằm vào một cơ sở sản xuất điện và nhà máy khử mặn nước biển của nước này.

Bộ Điện lực, Nước và Năng lượng tái tạo Kuwait cho biết vụ tấn công gây ra hỏa hoạn, làm hư hại hai cơ sở này và ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều tổ máy phát điện. Các cơ quan chức năng đã kích hoạt các kế hoạch ứng phó khẩn cấp nhằm hạn chế tác động và duy trì ổn định lưới điện.

Lực lượng cứu hỏa Kuwait đã kiểm soát đám cháy, trong khi các nhóm kỹ thuật khẩn cấp phối hợp với cơ quan chức năng đánh giá thiệt hại, bảo đảm an toàn cho nhà máy và khôi phục các tổ máy bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, khi Mỹ và Iran liên tiếp tiến hành các hoạt động quân sự đáp trả lẫn nhau sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đổ vỡ.

Bahrain và Qatar thông báo đã đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa. Bahrain cho biết quân đội nước này đã đánh chặn và phá hủy một số cuộc tấn công bằng thiết bị bay.

Bộ Quốc phòng Qatar cho biết lực lượng nước này đã ngăn chặn một vụ phóng tên lửa, trong khi Bộ Nội vụ nước này thông báo 1 trẻ em bị thương do mảnh vỡ rơi xuống sau khi bị đánh chặn.

Trong thông điệp mới nhất, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/7 cho biết đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar, cụ thể là các hệ thống radar và máy bay quân sự của Mỹ.

IRGC cho biết động thái này nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của Iran./.

Iran tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Oman và Syria Lực lượng Iran đã nhắm mục tiêu và phá hủy trạm radar giám sát hàng hải của Mỹ tại đảo đá Salamah, cùng hệ thống radar giám sát trên không của Mỹ tại khu vực đảo Ghanam của Oman.