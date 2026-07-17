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Trung Đông

Iran tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Oman và Syria

Lực lượng Iran đã nhắm mục tiêu và phá hủy trạm radar giám sát hàng hải của Mỹ tại đảo đá Salamah, cùng hệ thống radar giám sát trên không của Mỹ tại khu vực đảo Ghanam của Oman.

Trần Quyên
Lực lượng Không gian Vũ trụ và Lục quân của IRGC đã phát động làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở KJL được coi là trung tâm hậu cần và cung ứng chủ yếu của quân đội Mỹ trên khắp khu vực Tây Á, đặt tại Mina Abdullah (Kuwait). (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)
Lực lượng Không gian Vũ trụ và Lục quân của IRGC đã phát động làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở KJL được coi là trung tâm hậu cần và cung ứng chủ yếu của quân đội Mỹ trên khắp khu vực Tây Á, đặt tại Mina Abdullah (Kuwait). (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Ngày 17/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết nước này đã nhắm mục tiêu và phá hủy trạm radar giám sát hàng hải của Mỹ tại đảo đá Salamah, cùng hệ thống radar giám sát trên không của Mỹ tại khu vực đảo Ghanam của Oman.

Theo IRGC, lực lượng này cũng tấn công căn cứ quân sự Al-Tanf của Mỹ đặt tại Syria.

Các cuộc tấn công của Iran diễn ra trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ đã bước sang đêm thứ sáu liên tiếp sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đổ vỡ.

Quân đội Mỹ rạng sáng 17/7 thông báo đã kết thúc đợt không kích mới nhất nhằm vào Iran.

Theo Bộ Y tế Iran, ít nhất 38 người đã thiệt mạng và hơn 400 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ kể từ ngày 22/6.

Người phát ngôn bộ này Hossein Kermanpour cho biết trong số các nạn nhân có 22 phụ nữ bị thương, 3 phụ nữ thiệt mạng, cùng 9 người dưới 18 tuổi bị thương và 1 người dưới 18 tuổi thiệt mạng.

Trước bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran leo thang, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Pakistan Ishaq Dar đã kêu gọi hai bên chấm dứt xung đột, tái khởi động các cuộc đàm phán.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc hội đàm tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai quan chức ngoại giao cùng bày tỏ quan ngại trước tình hình hiện tại đang ngày càng tồi tệ, đồng thời kêu gọi các bên liên quan ngay lập tức đình chỉ các hành động thù địch và quay trở lại đối thoại./.

(TTXVN/Vietnam+)
#xung đột Trung Đông #không kích #Quân đội Mỹ Iran Mỹ Oman Syria
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