Mỹ sẽ điều thêm máy bay tiếp dầu tới Israel giữa nguy cơ leo thang với Iran

Các quan chức Mỹ và Israel cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thông báo với Israel rằng Mỹ sẽ điều thêm hàng chục máy bay tiếp dầu tới quốc gia Trung Đông này trước khả năng mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, nước này hiện có khoảng 30 máy bay tiếp dầu quân sự tại sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv và số lượng tương đương tại sân bay Ramon ở miền Nam Israel.

Các quan chức Israel cho hay Mỹ muốn điều thêm vài chục máy bay tiếp dầu trong những ngày tới, đưa số lượng máy bay trở lại mức tương đương với thời điểm bắt đầu cuộc chiến.

Nguồn tin lưu ý quân đội Mỹ ưu tiên vận hành các máy bay tiếp dầu từ sân bay Ben Gurion, vì các căn cứ không quân khác trong khu vực dễ bị Iran tấn công hơn và kém an toàn hơn đối với máy bay Mỹ.

Sau khi được trình bày một số kế hoạch quân sự mới trong cuộc họp tại Phòng Tình huống hôm 14/7, Tổng thống Trump đang cân nhắc một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, với phạm vi rộng hơn các cuộc không kích hiện nay xung quanh eo biển Hormuz.

Trong số các phương án đang được xem xét có việc ném bom các cơ sở hạ tầng của Iran như nhà máy điện, tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran để chôn sâu hơn lượng urani đã làm giàu của nước này, cũng như ném bom địa điểm ngầm ở núi Pickaxe, nơi bị nghi là một cơ sở đang được xây dựng.

Ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng dường như sẵn sàng leo thang cuộc chiến nhằm gây ra mức độ thiệt hại đủ lớn để buộc chính quyền Iran mở lại eo biển Hormuz và chấp nhận các yêu cầu về hạt nhân của nhà lãnh đạo này. Các quan chức Mỹ và Israel cho biết Tổng thống Trump có thể ra lệnh leo thang trong những ngày tới.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo các lực lượng Mỹ đã phát động một đợt không kích mới tại Iran vào lúc 19h ngày 17/7 giờ GMT (2h sáng 18/7 theo giờ Việt Nam), đánh dấu đêm tấn công thứ bảy liên tiếp nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tuyên bố của CENTCOM khẳng định các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu hơn nữa năng lực quân sự của Iran.

Trong khi đó, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cùng ngày đã cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục cuộc chiến chống lại Iran thêm từ 2-3 ngày nữa, Tehran sẽ bước vào giai đoạn "tấn công."

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước IRIB, ông Rezaei tuyên bố chính sách "vừa đánh vừa đàm" đã kết thúc. Nếu các cuộc tấn công của Mỹ vẫn tiếp diễn, lực lượng vũ trang Iran sẽ không còn giới hạn hành động của mình trong các đòn tấn công trả đũa, và các căn cứ cũng như lực lượng Mỹ sẽ không còn được an toàn trong bất kỳ biên giới chính trị nào./.

Iran tuyên bố mở rộng tấn công các căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh Căng thẳng Trung Đông tiếp tục gia tăng khi Iran tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ tại Vùng Vịnh, trong khi nhiều quốc gia khu vực cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng.