Mỹ khuyến cáo công dân hạn chế đi lại tới một số nơi ở Trung Đông

Ngày 18/7, Đại sứ quán Mỹ tại Beirut (Liban) khuyến cáo công dân Mỹ không đến Liban, đồng thời cân nhắc lại việc đi đến hoặc quá cảnh qua Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.



Trong thông báo, Đại sứ quán Mỹ nêu rõ: “Do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, môi trường an ninh vẫn phức tạp và có nguy cơ leo thang ngoài dự báo.”



Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem cũng đưa ra cảnh báo tương tự, khuyến cáo công dân Mỹ không đến Dải Gaza, miền Bắc Israel và khu vực biên giới với Ai Cập, ngoại trừ cửa khẩu Taba.



Trong cảnh báo cập nhật, Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem nhấn mạnh công dân Mỹ đang ở hoặc đi qua khu vực cần tiếp tục thận trọng và theo dõi sát diễn biến tình hình.

Cơ quan này cũng khuyến nghị hành khách kiểm tra với các hãng hàng không để xác nhận các chuyến bay vẫn được khai thác theo lịch trình.



Các khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khi Iran đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia có sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực gồm Kuwait, Bahrain và Jordan.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, Bộ Điện lực, Nước và Năng lượng Tái tạo Kuwait ngày 18/7 cho biết một nhà máy phát điện và khử mặn của nước này đã hứng chịu một cuộc tấn công từ phía Iran, gây ra hỏa hoạn và khiến một số tổ máy phát điện phải ngừng hoạt động. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế đám cháy và tiến hành sửa chữa.



Đây là vụ tấn công thứ hai nhắm vào cơ sở hạ tầng điện và nước của Kuwait. Trước đó một ngày, Chính phủ Kuwait cho biết một nhà máy điện và khử mặn đã bị tấn công, gây hư hại một số tổ máy phát điện.



Cùng ngày 18/7, quân đội Bahrain thông báo các hệ thống phòng không của Lực lượng Phòng vệ Bahrain đã đánh chặn thành công một số vụ cuộc tấn công bằng đường không do Iran thực hiện.



Trước đó, quân đội Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ tại Bahrain đang được Mỹ sử dụng. Trong đêm 17/7, Iran cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Jordan và Kuwait.

Hãng hàng không Kuwait Airways đã phải điều chỉnh lịch khai thác của phần lớn các chuyến bay do tình hình an ninh diễn biến phức tạp./.

Iran tuyên bố mở rộng tấn công các căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh Căng thẳng Trung Đông tiếp tục gia tăng khi Iran tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ tại Vùng Vịnh, trong khi nhiều quốc gia khu vực cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng.

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