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Iraq và Mỹ ký hàng chục thỏa thuận hợp tác kinh tế

Phần lớn các thỏa thuận thuộc lĩnh vực dầu khí và năng lượng, bao gồm thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dầu mỏ, Bộ Điện lực Iraq với các tập đoàn ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell và Halliburton.

Phan An
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Văn phòng Thủ tướng Iraq ngày 18/7 cho biết nước này đã ký 48 thỏa thuận, bản ghi nhớ và tuyên bố đối tác với các doanh nghiệp Mỹ trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Ali al-Zaidi tới Washington.

Theo thông báo, các văn bản được ký kết giữa các cơ quan, doanh nghiệp thuộc khu vực công và tư nhân của Iraq và Mỹ. Phần lớn các thỏa thuận thuộc lĩnh vực dầu khí và năng lượng, bao gồm thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dầu mỏ, Bộ Điện lực Iraq với các tập đoàn ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell và Halliburton.

Hai bên cũng ký nhiều thỏa thuận liên quan đến dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu thô quy mô lớn nối Iraq với Syria.

Ngoài ra, Iraq đã ký thỏa thuận với Starlink để triển khai dịch vụ thông tin liên lạc vệ tinh tại nước này.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Zaidi đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump tại Nhà Trắng.

Trước đó, trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 25/6 trước thềm chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Iraq Ali Al Zaidi khẳng định, sau khi lực lượng Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq vào cuối tháng 9 tới, quan hệ giữa Baghdad và Washington sẽ bước sang giai đoạn mới, chuyển trọng tâm từ hợp tác quân sự sang hợp tác kinh tế. Ông Al Zaidi cho biết việc thúc đẩy quan hệ kinh tế với Mỹ hoàn toàn xuất phát từ lợi ích quốc gia của Iraq.

Là quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ, Iraq đang nỗ lực vượt qua nhiều thập kỷ chiến tranh và bất ổn. Tuy nhiên, nước này vẫn phải đối mặt với tình trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp, dịch vụ công yếu kém, quản trị chưa hiệu quả và tham nhũng kéo dài.

Iraq đang rất cần một "cú hích" để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt sau khi nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ bị sụt giảm do hoạt động xuất khẩu đình trệ trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Iraq #Thủ tướng Iraq #Ali al-Zaidi #doanh nghiệp Mỹ Iraq Mỹ
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