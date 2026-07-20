Hamas bắt đầu quá trình bầu lãnh đạo chính trị mới

Phong trào Hồi giáo Hamas đã bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử nội bộ nhằm lựa chọn người đứng đầu Bộ Chính trị mới, thay thế ông Yahya Sinwar, nhân vật đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel hồi tháng 10/2024.

Quá trình bỏ phiếu được tiến hành dưới các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt và dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 1-2 tuần tới.

Theo truyền thông khu vực, cuộc bầu cử được tổ chức dưới sự giám sát của Hội đồng Shura (Hội đồng tham vấn) gồm 69 thành viên của Hamas.

Trước đó, phong trào này đã thành lập một hội đồng lãnh đạo lâm thời gồm 5 thành viên để điều hành hoạt động sau khi ông Sinwar thiệt mạng.

Hai ứng cử viên chính hiện nay là ông Khalil al-Hayya, lãnh đạo trên thực tế của Hamas tại Dải Gaza và trưởng đoàn đàm phán với Israel, cùng ông Khaled Mashaal, người đứng đầu phong trào Hamas ở nước ngoài và từng giữ cương vị người đứng đầu Bộ Chính trị của tổ chức này.

Một số nguồn tin cho biết các thành viên Hội đồng Shura tại Gaza đã bỏ phiếu gần như tuyệt đối ủng hộ ông Khalil al-Hayya. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng sẽ chỉ được xác định sau quá trình kiểm phiếu của các thành viên tại khu Bờ Tây và ở nước ngoài.

Giới phân tích nhận định cuộc bầu cử lần này sẽ quyết định định hướng chiến lược của Hamas trong giai đoạn tới.

Nếu ông Khalil al-Hayya giành chiến thắng, trung tâm lãnh đạo của Hamas nhiều khả năng vẫn sẽ đặt tại Dải Gaza và tổ chức này được cho là sẽ tiếp tục duy trì quan hệ chặt chẽ với Iran.

Trong khi đó, nếu ông Khaled Mashaal được lựa chọn, Hamas có thể đẩy mạnh hoạt động từ bên ngoài Gaza đồng thời tăng cường quan hệ với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Lãnh đạo mới của Hamas sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm việc định hình chiến lược đàm phán với Israel về lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin, quyết định tương lai vai trò của Hamas trong việc quản trị Dải Gaza cũng như điều chỉnh quan hệ với Iran trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp./.

Hamas khởi động tiến trình giải thể bộ máy điều hành Gaza Hamas cho biết đội ngũ cán bộ kỹ thuật và chuyên môn sẽ tiếp tục làm việc nhằm bảo đảm các dịch vụ thiết yếu dành cho người dân Gaza không bị gián đoạn trong quá trình chuyển giao.