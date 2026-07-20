Xung đột tại Trung Đông: Iran tiếp nhận đề xuất chấm dứt giao tranh

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran, ngày 20/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Esmaeil Baghaei xác nhận Iran đã tiếp nhận các đề xuất và ý tưởng từ một số bên trung gian về việc giảm leo thang căng thẳng và chấm dứt giao tranh.

Ngoại trưởng Baghaei không nêu chi tiết các đề xuất đã nhận được mà chỉ cho biết bộ máy ngoại giao của Iran vẫn hoạt động bình thường và Tehran không loại trừ biện pháp ngoại giao nhưng cũng không coi đàm phán là lựa chọn thay thế cho hoạt động quân sự.

Ông nói rõ nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ đồng thời sử dụng cả ngoại giao và phòng vệ để bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời nhấn mạnh Iran đang triển khai các nỗ lực ngoại giao song song với các hoạt động của lực lượng vũ trang.

Về phía Mỹ, trong một phát biểu trước khi lên đường đến Philippines tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 20/7 đã để ngỏ khả năng đàm phán với Iran, dù vẫn cáo buộc “Iran sử dụng eo biển Hormuz làm đòn bẩy” trong cuộc xung đột tại Trung Đông.

Phóng viên TTXVN dẫn lời ông Rubio khẳng định Mỹ vẫn sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao với Iran với điều kiện đó phải là một giải pháp thật sự, dựa trên “thỏa thuận sẵn sàng tuân thủ.”

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho rằng Iran lẽ ra nên tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz và chấm dứt tấn công tàu thuyền từ 1 tuần trước, thay vì tiếp tục tấn công 3 tàu. Theo Ngoại trưởng Rubio, Iran cần thay đổi hành động trước khi Mỹ điều chỉnh cách ứng xử.

Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong khi đó, diễn biến thực địa tại eo biển chiến lược Hormuz vẫn tiếp tục căng thẳng. Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ngày 20/7 cho biết một vật thể bay chưa xác định đã đánh trúng một con tàu nhưng rất may là các thủy thủ đã rời tàu an toàn và được một tàu khác cứu hộ.

Hiện đám cháy trên tàu vẫn chưa được dập tắt và con tàu đang tiếp tục trôi dạt. Cơ quan trên cho biết con tàu bốc cháy tại vị trí cách Kumzar của Oman 8 hải lý về phía Tây Bắc.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công 2 tàu chở dầu do đi qua tuyến hàng hải mà Tehran cho là không an toàn.

Trong diễn biến khác, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một binh sĩ nước này đã thiệt mạng ở miền Bắc Iraq trong vụ nổ vật liệu thu được từ thiết bị bay không người lái của Iran.

Còn tại Iran, truyền thông nước này đưa tin các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm 19/7 nhằm vào nhiều khu vực tại nước này khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và một số người bị thương ở khu vực Tây Bắc.

Kênh Press TV đưa tin quân đội Mỹ tấn công thành phố Tabriz ở Tây Bắc Iran. Còn theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr, một số địa điểm tại thành phố cảng Bushehr ở miền Nam Iran cũng bị tấn công. Đây là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân dân sự duy nhất của nước này.

Khói bốc lên sau vụ quân đội Mỹ tiến hành không kích nhiều mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 19/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Truyền thông địa phương cũng ghi nhận một số vụ nổ tại các cảng Mahshahr và Bandar Imam Khomeini ở Tây Nam, cũng như thành phố cảng Sirik ở miền Nam Iran. Trong khi đó, các hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại cảng Konarak ở Đông Nam.

Iran kêu gọi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) lên án các cuộc không kích của Mỹ mà Tehran cho rằng nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Darkhovin đang được xây dựng ở Tây Nam nước này.

Trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, giá dầu Brent hạ nhiệt sau khi Iran cho biết đã tiếp nhận đề xuất chấm dứt chiến sự của các bên trung gian. Trong phiên giao dịch ngày 20/7, giá mặt hàng này có thời điểm tăng lên trên 91 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 11/6, trước khi giảm xuống mức 88,06 USD/thùng. Giá dầu WTI dao động quanh mức 82 USD/thùng.

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều. Chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh khi nhà đầu tư tiếp tục đẩy thị trường đi lên với kỳ vọng Bắc Kinh sẽ công bố thêm các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, sau khi các số liệu được công bố tuần trước.

Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng hơn 2%. Thị trường Thượng Hải cũng đóng cửa trong sắc xanh, diễn biến cùng chiều với chứng khoán Manila (Philippines) và Jakarta (Indonesia).

Ở chiều ngược lại, tâm lý thận trọng bao trùm các thị trường Seoul (Hàn Quốc, giảm 4,46%); Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Sydney (Australia), Mumbai (Ấn Độ), Bangkok (Thái Lan), Singapore và Kuala Lumpur (Malaysia).

Ở châu Âu, thị trường London (Anh) giảm điểm còn thị trường Paris (Pháp) và Frankfurt (Đức) nhích nhẹ dù trước đó đồng loạt mở cửa trong sắc đỏ.

Trước đó, thị trường Phố Wall chìm trong sắc đỏ khi cả 3 chỉ số chính của Mỹ đều đóng cửa thấp hơn tham chiếu do các nhà đầu tư tiếp tục rút khỏi cổ phiếu công nghệ và quan ngại về tình hình tại Vùng Vịnh.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giảm 0,25% giá trị, còn bạc tăng hơn 1%./.

Iran tuyên bố mở rộng các đòn đáp trả vào Mỹ và đồng minh Nhiều nước Arab và cộng đồng quốc tế đang gia tăng kêu gọi hạ nhiệt khi Tehran tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào mục tiêu của Mỹ và đồng minh trong khu vực.