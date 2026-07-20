Iran tuyên bố mở rộng các đòn đáp trả vào Mỹ và đồng minh

Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng trong ngày 20/7 khi Iran tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào mục tiêu của Mỹ và đồng minh trong khu vực, trong lúc nhiều nước Arab cùng cộng đồng quốc tế gia tăng kêu gọi các bên kiềm chế nhằm ngăn xung đột lan rộng.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ.

IRGC cho biết đã đánh trúng một hệ thống radar cảnh báo sớm, kho thiết bị và nhà chứa thiết bị bay không người lái MQ-9 tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait.

Trong một tuyên bố khác, lực lượng này cũng khẳng định đã tập kích sân bay Aqaba của Jordan, phá hủy 2 máy bay quân sự Mỹ và làm hư hại một số máy bay khác. Tuy nhiên, những thông tin trên hiện chưa được phía Mỹ, Jordan hoặc Kuwait xác nhận.

Liên quan đến eo biển chiến lược Hormuz, IRGC tuyên bố đã khiến 2 tàu chở dầu bị hư hại và phải dừng hoạt động sau khi các tàu này đi qua tuyến hàng hải mà Tehran cho là không an toàn.

Iran quả quyết sẽ tiếp tục kiểm soát chặt hoạt động tại eo biển Hormuz nếu các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này không chấm dứt.



Eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong khi đó, Jordan cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 3 tên lửa được phóng từ Iran, trong khi quả thứ tư rơi xuống khu vực hẻo lánh ở miền Nam mà không gây thương vong hay thiệt hại.



Kuwait cũng xác nhận hệ thống phòng không đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái. Theo quân đội Kuwait, một cơ sở phát điện và khử mặn đã bị tấn công, gây hỏa hoạn và hư hại đáng kể.

Bahrain cũng kích hoạt hệ thống cảnh báo phòng không trước nguy cơ bị tập kích.

Trước các diễn biến trên, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Nabil Fahmy kêu gọi Mỹ và Iran ngay lập tức hạ nhiệt căng thẳng, cảnh báo việc tiếp tục leo thang có thể đẩy khu vực vào vòng xoáy bạo lực mới, gây tác động nghiêm trọng đến kinh tế khu vực cũng như thế giới. Ông đồng thời hối thúc các bên thực hiện các cam kết trong Bản ghi nhớ đã ký hồi tháng 6, bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và sớm nối lại đối thoại.

Về mặt ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hội đàm với Tổng thống Liban Joseph Aoun tại Washington, tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với khuôn khổ hòa bình giữa Israel và Liban.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Rubio đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Liban trong việc củng cố chủ quyền, thúc đẩy tiến trình giải giáp lực lượng Hezbollah và triển khai thỏa thuận khung đạt được giữa Liban và Israel hồi cuối tháng 6 dưới sự bảo trợ của Washington.

Theo các nguồn tin quốc tế, vận tải qua eo biển Hormuz vẫn ở mức rất thấp do xung đột tiếp diễn, làm gia tăng lo ngại về tiếp tục gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và khiến giá dầu Brent duy trì trên ngưỡng 90 USD/thùng, yếu tố sẽ tác động mạnh đến lạm phát và làm giảm phục hồi kinh tế thế giới./.

Mỹ mở đợt không kích thứ 9 liên tiếp nhằm vào Iran Chiến dịch bắt đầu từ tối 19/7 theo giờ miền Đông nước Mỹ và sẽ tiếp tục nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Iran mà Mỹ cáo buộc được sử dụng để tấn công tàu thương mại và tàu dân sự qua Hormuz.