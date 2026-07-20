Thương mại phi dầu mỏ của UAE tăng trưởng bất chấp căng thẳng khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, kim ngạch thương mại phi dầu mỏ của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đạt khoảng 1.900 tỷ dirham (517 tỷ USD) trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp những tác động từ căng thẳng địa chính trị kéo dài tại khu vực.

Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum vừa cho biết, kim ngạch xuất khẩu phi dầu mỏ của nước này đạt mức kỷ lục 453 tỷ dirham (123,4 tỷ USD), tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 77% so với nửa đầu năm 2024. Xuất khẩu hiện chiếm 23% tổng kim ngạch thương mại phi dầu mỏ của UAE, tăng từ mức 21% của cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại phi dầu mỏ lớn nhất của UAE với kim ngạch đạt 181 tỷ dirham, tiếp theo là Thụy Sĩ (138 tỷ dirham) và Ấn Độ (108 tỷ dirham). Trong khi đó, thương mại với Ai Cập, Oman và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận mức tăng trưởng cao trong nhóm các đối tác chủ chốt.

Kim ngạch thương mại phi dầu mỏ giữa UAE với các quốc gia đã triển khai đầy đủ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) đạt 304 tỷ dirham, trong đó nhập khẩu đạt 194 tỷ dirham và xuất khẩu đạt 66 tỷ dirham.

Theo hãng thông tấn Wam, vàng tiếp tục là mặt hàng có giá trị giao dịch lớn nhất trong thương mại phi dầu mỏ của UAE, đạt 706 tỷ dirham trong nửa đầu năm 2026, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Liên quan đến triển vọng kinh tế, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định nền kinh tế UAE vẫn duy trì khả năng chống chịu trước tác động của xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.

IMF dự báo tăng trưởng GDP thực của UAE năm 2026 đạt khoảng 4,5%, giảm nhẹ so với mức 4,8% của năm 2025, đồng thời cho rằng nền kinh tế sẽ phục hồi mạnh hơn trong năm 2027 nếu Mỹ và Iran từng bước bình thường hóa quan hệ.

Hiện UAE đã ký kết hơn 32 hiệp định CEPA với các đối tác trên thế giới, trong đó 14 hiệp định đã có hiệu lực, bao gồm các thỏa thuận với Ấn Độ, Malaysia, Angola, Ukraine, New Zealand và Philippines.

Theo Bộ trưởng Ngoại thương UAE Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, nước này sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác thương mại, đặc biệt tại châu Á và châu Phi, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững./.

Thúc đẩy hợp tác thương mại với UAE, mở rộng sang thị trường Trung Đông UAE hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông, đồng thời cũng là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn các quốc gia trong khu vực.

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