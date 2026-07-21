Xung đột tại Trung Đông: Houthi phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia

Ngày 20/7, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, động thái được đánh giá có thể làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông và gây thêm sức ép đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, trong tuyên bố, người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree cáo buộc Saudi Arabia đã duy trì "cuộc bao vây bất công" đối với Yemen trong gần 12 năm qua thông qua các biện pháp hạn chế tại các cảng biển và sân bay, làm trầm trọng thêm tình trạng khủng hoảng nhân đạo trên đất nước.

Houthi nêu rõ lệnh cấm hàng hải sẽ có hiệu lực ngay lập tức và coi đây là động thái đáp trả theo nguyên tắc "bao vây đáp trả bao vây."

Houthi còn cảnh báo sẽ tiến hành đáp trả trên quy mô lớn đối với bất kỳ hành động leo thang nào của Saudi Arabia và lực lượng này đã sẵn sàng cho "mọi phương án."

Trước động thái trên, liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các tàu thương mại qua eo biển Bab al-Mandab.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn liên quân Turki Al-Malki cho biết Bộ Chỉ huy Lực lượng Hỗn hợp đang triển khai các biện pháp tác chiến "cần thiết và mang tính quyết định", phù hợp với luật pháp quốc tế, nhằm bảo đảm an toàn cho các tàu của liên quân hoạt động tại eo biển Bab al-Mandab.

Ông Al-Malki mô tả tuyên bố của Houthi là hành động "leo thang và xuyên tạc sự thật," đồng thời cho biết trong nửa đầu năm nay đã có hơn 300 tàu thương mại cập các cảng do Houthi kiểm soát, vận chuyển lương thực, nhiên liệu và nhiều mặt hàng thiết yếu khác.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia ra tuyên bố lên án mạnh mẽ việc Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với nước này, đồng thời khẳng định Riyadh vẫn tiếp tục hỗ trợ nhân dân Yemen và chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen thông qua các chương trình phát triển và hỗ trợ ngân sách.

Liên hợp quốc cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và ngoại giao.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, cảnh báo bất kỳ hành động phong tỏa nào tại Biển Đỏ - tuyến hàng hải chiến lược cùng với eo biển Hormuz - đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với thương mại toàn cầu, hoạt động vận chuyển năng lượng, cũng như việc cung cấp hàng viện trợ nhân đạo Liên hợp quốc.

Ông nhấn mạnh các bên cần tuân thủ đầy đủ Nghị quyết 2722 (năm 2024) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng các văn kiện liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đỏ.

Theo Liên hợp quốc, Đặc phái viên về Yemen Hans Grundberg hiện đang có mặt tại Muscat (Oman) để tiến hành các cuộc tham vấn sau chuyến thăm Saudi Arabia, với mục tiêu thúc đẩy các bên duy trì kết quả đạt được từ thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022, đồng thời ngăn xung đột tại Yemen bị cuốn sâu hơn vào căng thẳng khu vực./.

Houthi tấn công sân bay quốc tế của Saudi Arabia Việc lực lượng Houthi tập kích sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia ngày 13/7 khiến căng thẳng giữa hai bên leo thang nghiêm trọng nhất nhiều năm qua, đe dọa tái bùng phát xung đột.