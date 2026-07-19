Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Ngày 19/7, quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai nước sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở giám sát ven biển, hệ thống phòng không, năng lực tác chiến trên biển cùng các kho chứa tên lửa và máy bay không người lái của IRGC.

Washington cho biết chiến dịch nhằm làm suy giảm năng lực kiểm soát eo biển Hormuz của Iran và đáp trả vụ tấn công trước đó khiến binh sỹ Mỹ thương vong tại Jordan.

CENTCOM cho biết hiện hơn 50.000 binh sĩ Mỹ vẫn được triển khai tại Trung Đông và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Theo quân đội Mỹ, vụ tấn công nhằm vào căn cứ của nước này tại Jordan trước đó khiến 2 binh sỹ thiệt mạng, 1 người mất tích và 4 người bị thương. Kể từ khi xung đột bùng phát trở lại, Mỹ thông báo đã có 16 binh sỹ thiệt mạng và hơn 430 người bị thương.

Trong khi đó, giới chức Iran cho biết các cuộc không kích mới nhất của Mỹ khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 517 người bị thương.

Cùng ngày, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) cáo buộc Mỹ tấn công khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Darkhovin ở tỉnh Khuzestan. Tuy nhiên, các ảnh vệ tinh cho thấy dự án mới ở giai đoạn san lấp mặt bằng và chưa ghi nhận có vật liệu phóng xạ tại hiện trường. Phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về cáo buộc này.

Diễn biến căng thẳng cũng lan sang khu vực lân cận. Israel cho biết Iran đã phóng tên lửa về phía thành phố cảng Aqaba của Jordan và cảnh báo nguy cơ hỏa lực ảnh hưởng tới khu vực biên giới, trong khi Jordan bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã sơ tán sân bay và cảng biển Aqaba.

Trong một diễn biến khác, IRGC thông báo hai tàu gặp "tai nạn" khi đi qua eo biển Hormuz theo tuyến mà Tehran cho là không an toàn, đồng thời cáo buộc các tàu này phớt lờ cảnh báo với sự hậu thuẫn của Mỹ. Thông tin hiện chưa được kiểm chứng độc lập.

Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt giao dịch trên thế giới, tiếp tục trở thành tâm điểm đối đầu khi Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công./.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tấn công Iran sau tổn thất lớn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lưu ý các cuộc xung đột hiện nay có thể khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc không phận tại một số khu vực phải đóng cửa tạm thời, gây gián đoạn hoạt động đi lại quốc tế.