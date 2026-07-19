Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tấn công Iran sau tổn thất lớn

Ngày 18/7, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran sau khi ghi nhận một số binh sỹ thiệt mạng đầu tiên kể từ khi xung đột giữa hai bên tái diễn.



Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nước này đã tiến hành đợt tấn công trong đêm thứ 8 liên tiếp nhằm làm suy yếu hơn nữa khả năng của Iran trong việc đe dọa tàu thuyền thương mại đi qua eo biển Hormuz, đồng thời đáp trả cuộc tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm vào các binh sỹ Mỹ ở Jordan. CENTCOM xác nhận 2 binh sỹMỹ thiệt mạng, 1 người mất tích và 4 người bị thương trong vụ tấn công của Iran nhằm vào Jordan trước đó cùng ngày.



Do căng thẳng leo thang, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/7 đã ban hành cảnh báo an ninh trên phạm vi toàn cầu đối với công dân nước này, đồng thời cảnh báo nguy cơ các nhóm thân Iran có thể tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ ở nước ngoài.

Truyền thông Israel đưa tin trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này trên toàn thế giới, đặc biệt tại khu vực Trung Đông, cần thường xuyên theo dõi các thông báo an ninh của các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại địa phương, đồng thời tuân thủ các hướng dẫn về bảo đảm an toàn.



Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lưu ý các cuộc xung đột hiện nay có thể khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc không phận tại một số khu vực phải đóng cửa tạm thời, gây gián đoạn hoạt động đi lại quốc tế.

Thông báo cho biết một số cơ sở ngoại giao của Mỹ, kể cả ngoài khu vực Trung Đông, đã trở thành mục tiêu trong thời gian gần đây, song không nêu chi tiết.

Theo bộ này, các nhóm ủng hộ Iran có thể nhằm vào các cơ sở, lợi ích hoặc địa điểm có liên quan đến Mỹ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Cơ quan này kêu gọi công dân Mỹ nâng cao cảnh giác, hạn chế đến những khu vực có nguy cơ cao và chủ động cập nhật tình hình an ninh.



Trong khi đó, các hãng thông tấn bán chính thức Fars và Tasnim của Iran đưa tin về các cuộc tấn công của Mỹ vào Sirik - một thành phố cảng nằm ven eo biển Hormuz ở miền Nam Iran.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, cựu Thứ trưởng Dầu mỏ Iran Asghar Ebrahimi-Asl còn cho rằng Mỹ đang chuẩn bị các phương án cho một chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào Iran.

Phát biểu với truyền thông, cựu quan chức này cáo buộc Mỹ đang tăng cường xây dựng các căn cứ quân sự tại một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đồng thời tuyển mộ lực lượng nước ngoài để phục vụ cho các kế hoạch quân sự. Tuy nhiên, phía Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố trên.



Về phía Iran, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, cảnh báo Tehran sẽ nối lại “các chiến dịch tấn công toàn diện” nếu Mỹ tiếp tục các cuộc không kích trong những ngày tới.

Nghị sĩ Mojtaba Yousefi, thành viên Ủy ban Các vấn đề Dân sự của Quốc hội Iran, cũng tuyên bố Tehran có thể nhằm vào các công trình hạ tầng trọng yếu của Israel nếu các cơ sở hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên vẫn ở mức cao.

Phát biểu trên truyền hình, nghị sỹ Yousefi cho biết IRGC có khả năng tấn công các mục tiêu như tuyến đường sắt, cầu và các công trình hạ tầng quan trọng của Israel. Ông Yousefi cũng cho rằng Israel và một số quốc gia Vùng Vịnh dễ bị tổn thương hơn Iran về mặt hạ tầng chiến lược.



Theo Bộ Y tế Iran, tính đến ngày 17/7, ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hơn 500 người ở nước này bị thương kể từ khi giao tranh với Mỹ tái diễn.



Về phần mình, Israel đang xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV) dân sự nhằm đối phó nguy cơ các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) mang thuốc nổ có thể được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trọng yếu.

Theo truyền thông Israel ngày 18/7, vấn đề này đã được thảo luận tại các cuộc họp gần đây của Nội các An ninh. Giới chức nước này cho rằng việc hạn chế hoạt động của UAV dân sự sẽ giúp lực lượng an ninh dễ dàng phát hiện và xử lý các thiết bị bay có dấu hiệu đe dọa, nhất là trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.



Các cơ quan an ninh Israel cho biết hiện chưa có thông tin tình báo cho thấy các UAV góc nhìn thứ nhất, đặc biệt là loại điều khiển bằng cáp quang, đã xuất hiện tại khu vực Bờ Tây.

Tuy nhiên, giới chức nước này đánh giá đây là một trong những thách thức an ninh đáng lo ngại do các dòng UAV này có khả năng mang đầu nổ, điều khiển chính xác ở cự ly ngắn và ít khi bị các biện pháp chế áp điện tử ảnh hưởng./.

Xung đột tại Trung Đông: Iran đình chỉ các cam kết ngừng bắn với Mỹ Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho rằng Mỹ đã có các hành động “gây hấn”, vi phạm những cam kết của chính mình trong khi hai bên đang đàm phán.

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