Mỹ ghi nhận tổn thất lớn, điều thêm chiến đấu cơ tới khu vực Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận 2 binh sỹ Mỹ thiệt mạng, 1 người mất tích và 4 người bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào Jordan ngày 18/7.

Đây là tổn thất lớn nhất của quân đội Mỹ kể từ khi giao tranh giữa hai bên bùng phát trở lại sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ.

Theo CENTCOM, các binh sỹ bị thương đã được điều trị tại Jordan và xuất viện, trong khi danh tính những người thiệt mạng chưa được công bố.

Tính từ khi xung đột bùng phát, quân đội Mỹ đã có 16 binh sỹ thiệt mạng và hơn 430 người bị thương.

Cùng ngày, Iran tuyên bố đình chỉ việc thực hiện Bản ghi nhớ Islamabad (MOU) với Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cáo buộc Washington đã vi phạm toàn bộ các cam kết trong khuôn khổ thỏa thuận, đồng thời khẳng định Tehran sẽ tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Trong khi đó, một tuyên bố được đăng tải trên các tài khoản chính thức của Lãnh tụ Tối cao Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải hứng chịu những "bài học không thể quên" nếu tiếp tục leo thang xung đột.

Giao tranh giữa hai bên đã bước sang ngày thứ 7 liên tiếp. Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu quân sự, cơ sở giám sát, kho vũ khí và hạ tầng hậu cần của Iran, trong khi Tehran tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain.

Iran cũng bị cáo buộc phóng tên lửa về phía Saudi Arabia, dù Tehran chưa xác nhận thông tin này.

Trước nguy cơ xung đột tiếp tục mở rộng, Mỹ đã điều thêm máy bay tiếp dầu, tiêm kích F-35 và F-16 tới Trung Đông nhằm tăng cường năng lực tác chiến.

Truyền thông Israel cho biết nước này cũng đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị các phương án ứng phó nếu Iran hoặc các lực lượng đồng minh mở rộng tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel.

Theo một số nguồn tin, Israel đã đề nghị tham gia các đợt không kích Iran nhưng chưa được Washington chấp thuận.

Xung đột leo thang cũng làm gia tăng căng thẳng tại eo biển Hormuz. Iran tiếp tục siết chặt kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này, trong khi Mỹ duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Giá dầu thế giới đã tăng hơn 4% trong phiên giao dịch gần nhất do lo ngại nguồn cung năng lượng toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn./.

Xung đột tại Trung Đông: Iran đình chỉ các cam kết ngừng bắn với Mỹ Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho rằng Mỹ đã có các hành động “gây hấn”, vi phạm những cam kết của chính mình trong khi hai bên đang đàm phán.