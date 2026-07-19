Biểu tình phản đối Chính phủ Israel tiếp diễn trước thềm bầu cử

Các cuộc biểu tình phản đối Chính phủ Israel tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương trong ngày 18/7, khi các lực lượng đối lập đẩy mạnh chiến dịch vận động trước thềm cuộc bầu cử dự kiến.

Tại thủ đô Jerusalem, khoảng 200 người đã tham gia một cuộc biểu tình ở Công viên Nayot, với sự tham gia của nhiều thủ lĩnh phong trào phản đối Chính phủ.

Phát biểu tại cuộc biểu tình, một trong những thủ lĩnh phong trào phản đối Chính phủ, bà Shikma Bressler, kêu gọi cử tri bảo đảm cuộc bầu cử sắp tới diễn ra dân chủ và thay đổi chính quyền hiện nay thông qua lá phiếu.

Bà Shikma cho rằng chính phủ mới cần đảo ngược các chính sách của liên minh cầm quyền hiện tại và khôi phục những giá trị dân chủ, tự do của Israel.

Bà Bressler cũng chỉ trích Thủ tướng Benjamin Netanyahu và liên minh cầm quyền về việc xử lý các vấn đề an ninh sau cuộc tấn công của phong trào Hamas ngày 7/10/2023, đồng thời cáo buộc Chính phủ thúc đẩy nhiều dự luật gây chia rẽ và tập trung quyền lực.

Theo bà Shikma, mục tiêu của các lực lượng đối lập là giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới và thành lập một chính phủ mới.

Các cuộc biểu tình phản đối Chính phủ Israel đã diễn ra thường xuyên trong nhiều tháng qua, tập trung vào các vấn đề như trách nhiệm liên quan đến cuộc tấn công ngày 7/10/2023, việc xử lý cuộc xung đột tại Dải Gaza, tiến trình giải cứu các con tin và những tranh cãi xung quanh các dự luật do liên minh cầm quyền thúc đẩy./.

Quốc hội Israel giải thể, chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 Phiên họp cuối cùng của Knesset khóa 25 cũng thông qua một số dự luật gây tranh cãi, trong đó có luật mở rộng quyền kiểm soát của chính phủ đối với lĩnh vực truyền thông.