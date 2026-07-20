Mỹ mở đợt không kích thứ 9 liên tiếp nhằm vào Iran

Quân đội Mỹ đêm 19/7 (sáng 20/7 theo giờ Việt Nam) đã phát động đợt không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu đêm thứ chín liên tiếp Washington tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo, sau khi xung đột tái bùng phát hồi đầu tháng Bảy.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiến dịch bắt đầu từ tối 19/7 theo giờ miền Đông nước Mỹ và sẽ tiếp tục nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Iran mà Washington cáo buộc được sử dụng để tấn công các tàu thương mại và tàu dân sự qua lại eo biển Hormuz.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM không nêu cụ thể các mục tiêu bị tấn công cũng như kết quả của đợt không kích mới. Tuy nhiên, theo tuyên bố của quân đội Mỹ, chiến dịch nằm trong chuỗi hoạt động nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới trước khi xung đột bùng phát.

Đây là diễn biến mới nhất kể từ khi Mỹ nối lại các cuộc không kích ngày 8/7, sau khi cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz.

Tehran bác bỏ cáo buộc, cho rằng Washington đã vi phạm biên bản ghi nhớ đạt được giữa hai bên hôm 18/6 nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào lực lượng và căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20/7 tuyên bố đã tiến hành một "cuộc tấn công bất ngờ" nhằm vào một trung tâm chỉ huy của lực lượng mà Tehran gọi là "đối phương" tại khu vực Al-Tanf, miền Đông Nam Syria.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, đây là hành động nhằm trả đũa vụ 3 binh sỹ Iran thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ nhằm vào doanh trại tại thành phố Iranshahr, Đông Nam Iran. Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự Syria đã bác bỏ thông tin về vụ tấn công tại Al-Tanf.

Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, tuyên bố quân đội Israel đang theo dõi sát diễn biến tại Iran và sẵn sàng ngay lập tức nối lại các hoạt động tác chiến nếu cần thiết.

Ông nhấn mạnh IDF sẽ hành động "kiên quyết" trước bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào Israel. IDF cũng cho biết Không quân nước này đã đánh chặn một máy bay không người lái xuất hiện gần khu vực biên giới Israel-Syria và đang điều tra nguồn gốc thiết bị bay này.

Theo các nguồn tin quốc tế, giao tranh Mỹ-Iran tiếp tục mở rộng trong những ngày gần đây khi hai bên liên tục tiến hành các đòn tấn công và đáp trả.

Mỹ tuyên bố các chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, trong khi Tehran khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả nếu các cuộc không kích không chấm dứt.

Tình hình leo thang đã làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, cũng như nguy cơ xung đột lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông./.

Iran cáo buộc Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân, cảnh báo chiến dịch tấn công toàn diện Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) cáo buộc Mỹ đã nã nhiều vật thể vào công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Darkhoveyn ở Tây Nam nước Cộng hòa Hồi giáo vào rạng sáng 19/7.