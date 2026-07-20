Iran tuyên bố đang trong "cuộc chiến toàn diện" với Mỹ

Ngày 20/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này đang trong "cuộc chiến toàn diện" với Mỹ, trong bối cảnh xung đột giữa hai bên tiếp tục leo thang và lan rộng sang các quốc gia Vùng Vịnh.



Theo tuyên bố của Phủ Tổng thống Iran, phát biểu tại cuộc họp với các quan chức ngành tư pháp ở Tehran, ông Pezeshkian nhận định Iran đang đối mặt với một cuộc chiến toàn diện. Ông cho rằng nước này cần chấp nhận thực tế và chuẩn bị tinh thần trước những hệ quả tất yếu của việc tiếp tục duy trì lập trường phản kháng.



Nhà lãnh đạo Iran cho rằng mặt trận quan trọng nhất hiện nay là kinh tế và đời sống của người dân. Ông cảnh báo nếu áp lực kinh tế làm gia tăng bất mãn trong xã hội và tình trạng này lan rộng, nguồn lực xã hội to lớn mà người dân đã tạo dựng để ủng hộ nhà nước có thể bị tổn hại.



Nền kinh tế Iran đang chịu sức ép nặng nề từ cuộc xung đột. Theo số liệu được giới chức nước này công bố, lạm phát trong tháng 6 đã tăng vọt lên gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số liệu của tháng 7 hiện chưa được công bố.



Trong diễn biến liên quan, Bahrain và Kuwait ngày 20/7 thông báo đã đánh chặn các cuộc tấn công của Iran, khi Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các đợt không kích đáp trả lẫn nhau sau hơn một tuần giao tranh leo thang.



Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Washington và Tehran gần như đã sụp đổ sau khi Iran bắt đầu tấn công các tàu thuyền đi theo tuyến hàng hải do Oman kiểm soát tại eo biển Hormuz nhằm buộc các tàu phải đi qua vùng biển do Tehran kiểm soát.

Đáp lại, Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, kéo theo các đợt tấn công trả đũa của Tehran nhằm vào nhiều mục tiêu tại các quốc gia Arập và Vùng Vịnh.



Bahrain, nơi đặt Bộ Chỉ huy Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, cho biết lực lượng phòng không nước này đã "đánh chặn và phá hủy một số mục tiêu trên không của Iran."

Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain đã phát đi cảnh báo cho biết Washington có thông tin cho thấy Iran có thể tiếp tục nhằm vào một số địa điểm ở khu vực trung tâm thủ đô Manama, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ theo dõi sát các hướng dẫn của chính quyền sở tại.



Trước đó cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait.



Kể từ khi các cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran tái bùng phát trong tháng này, Bahrain và Kuwait - hai quốc gia có căn cứ quân sự của Mỹ - liên tục trở thành mục tiêu trong các đợt tấn công của Iran. Bahrain cáo buộc Iran nhằm vào các mục tiêu dân sự, trong khi Kuwait cho biết nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu, bao gồm nhà máy nước, nhà máy điện và các cơ sở dầu khí, đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công./.

Iran tuyên bố mở rộng các đòn đáp trả vào Mỹ và đồng minh Nhiều nước Arab và cộng đồng quốc tế đang gia tăng kêu gọi hạ nhiệt khi Tehran tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào mục tiêu của Mỹ và đồng minh trong khu vực.

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