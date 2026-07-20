Israel phát triển robot AI thu hoạch hoa quả

Công ty công nghệ nông nghiệp Nanovel của Israel đang phát triển robot tự hành ứng dụng AI để thu hoạch trái cây, hướng tới giải quyết tình trạng thiếu lao động và thúc đẩy tự động hóa sản xuất.

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Robot của Nanovel sử dụng AI, thị giác máy tính và cánh tay robot đa điểm để nhận diện những quả nằm sâu trong tán cây, nhẹ nhàng gắp và cắt cuống mà không ảnh hưởng chất lượng sản phẩm. Hệ thống có thể vận hành đồng thời nhiều cánh tay robot và được quản lý từ xa, cho phép giám sát nhiều robot tại các vườn cây khác nhau.



Để thúc đẩy thương mại hóa công nghệ, Hội đồng Đổi mới châu Âu (EIC) vừa cấp cho Nanovel khoản tài trợ không hoàn lại, trị giá 2,5 triệu euro và lựa chọn công ty cho gói đầu tư vốn cổ phần lên tới 4,3 triệu euro. Theo EIC, dự án được đánh giá cao nhờ tính đổi mới công nghệ, tiềm năng thương mại và năng lực triển khai.



Theo Nanovel, chi phí thu hoạch hiện chiếm khoảng 50% tổng chi phí sản xuất của nhiều nhà vườn, trong khi tình trạng thiếu lao động thời vụ ngày càng nghiêm trọng. Do đó, các hệ thống robot tự hành ứng dụng AI được kỳ vọng sẽ là giải pháp quan trọng giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí cho ngành nông nghiệp thời gian tới./.

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