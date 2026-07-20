Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập gần 1.400 hài cốt liệt sỹ

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, trong số 1.384 hài cốt liệt sỹ được quy tập có 360 hài cốt trong nước, 174 hài cốt ở Lào; 850 hài cốt ở Campuchia.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 (Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ), tính đến giữa tháng 7, sau 4 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 1.384 hài cốt liệt sỹ.

Trong số này, 360 hài cốt được quy tập trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.

Riêng tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh) đã phát hiện 1 khu mộ liệt sỹ tập thể, trong đó có 69 hài cốt liệt sỹ riêng lẻ, 23 di vật và 1 bộ hài cốt liệt sỹ tập thể đang tiếp tục được xác minh, giám định.

Song song với công tác tìm kiếm, việc lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sỹ tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, các đơn vị đã lấy mẫu hài cốt đối với 52.717 mộ liệt sỹ, trong đó 37.513 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 71,16%.

Đối với thân nhân liệt sỹ, đã lấy gần 94.500 mẫu sinh phẩm. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong và ngoài nước, trọng tâm là các địa bàn trong nước còn nhiều thông tin về liệt sỹ, nhất là các khu vực nghi có mộ liệt sỹ tập thể.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tổ chức hội thảo xác minh để kết luận thông tin về các khu mộ tập thể trước khi triển khai quy tập./.