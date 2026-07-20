Đà Nẵng: Thêm 2 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại Hang Đá Sập

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực Hang Đá Sập (xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng), chiều 20/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sỹ.

Trong quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm, bóc tách từng lớp đất, đá tại khu vực nghi có dấu tích hài cốt liệt sỹ, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện các phần xương, mảnh vải, nút áo và nhiều dấu tích còn sót lại sau chiến tranh.

Đáng chú ý, trong 2 hài cốt liệt sỹ vừa được phát hiện có một hài cốt các phần xương còn tương đối nguyên vẹn; hài cốt còn lại còn nhiều mẫu xương bảo đảm điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác minh danh tính theo quy định.

Ngay sau khi phát hiện, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã cất bốc, bảo quản hài cốt và di vật theo đúng quy trình; đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận.

Qua thực tế triển khai, lực lượng làm nhiệm vụ nhận định Hang Đá Sập là một quần thể hang động lớn, có nhiều ngõ ngách, nhiều khu vực bị đất đá vùi lấp. Từ những dấu tích đã phát hiện và thông tin do các nhân chứng lịch sử cung cấp, tại đây có thể vẫn còn nhiều hài cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chưa được tìm thấy.

Trước đó, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khảo sát, xác minh thông tin, triển khai tìm kiếm tại khu vực Hang Đá Sập và phát hiện, quy tập 5 hài cốt liệt sỹ. Như vậy, đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện tổng cộng 7 hài cốt liệt sỹ tại khu vực này./.

Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập gần 1.400 hài cốt liệt sỹ Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, trong số 1.384 hài cốt liệt sỹ được quy tập có 360 hài cốt trong nước, 174 hài cốt ở Lào; 850 hài cốt ở Campuchia.