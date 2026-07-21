Đồng Nai: Cháy xe khách khiến 7 người tử vong​

Sáng 21/7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh (thành phố Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21/7, xe khách biển kiểm soát 50H-447.XX lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh (hướng từ Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh) khi tới khu vực ngã ba Sông Thao (vị trí cách cây xăng 100m), tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ phần đầu xe nên đã dừng phương tiện.

Ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh, nhanh chóng lan ra phần thân xe. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có nhiều hành khách, một số người kịp thời thoát ra, trong khi đó nhiều nạn nhân mắc kẹt trong xe.

Phát hiện sự việc, người dân sống gần hiện trường nhanh chóng mang bình chữa cháy và các phương tiện sẵn có đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan quá nhanh, bao trùm chiếc xe nên việc chữa cháy tại chỗ không thành công.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn và phân luồng giao thông. Sau khi đám cháy được khống chế, chiếc xe khách gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh xác nhận, bước đầu ghi nhận vụ hỏa hoạn khiến 7 người tử vong.

Hiện trường được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, xác minh danh tính nạn nhân và làm rõ các thông tin liên quan./.

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