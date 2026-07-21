Thành phố Hồ Chí Minh: Liên tiếp xảy ra hai vụ cháy trong một buổi sáng

Sáng 21/7, chỉ trong hơn hai giờ, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra hai vụ cháy tại phường An Khánh và Gò Vấp. Dù không gây thiệt hại về người, các sự cố tiếp tục gióng lên cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ vẫn ở mức cao trong bối cảnh Thành phố xuất hiện đợt nắng nóng bất thường giữa mùa mưa.

Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 21/7, người dân phát hiện khói và lửa bùng phát trên hệ thống dây cáp thông tin trước một ngân hàng trên đường Lương Định Của, phường An Khánh. Do lớp vỏ nhựa của dây cáp dễ bắt lửa, ngọn lửa nhanh chóng lan dọc tuyến dây, tạo cột khói đen bốc cao.

Nhiều nhân viên ngân hàng cùng người dân và các hộ kinh doanh xung quanh đã nhanh chóng di chuyển ra khu vực an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tại chỗ triển khai các biện pháp xử lý ban đầu, đồng thời Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, nhanh chóng khống chế đám cháy, không để lửa lan sang ngân hàng và các công trình liền kề.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một đoạn dây cáp và cột điện. Khu vực trước ngân hàng được phong tỏa tạm thời để phục vụ công tác chữa cháy và bảo đảm an toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh.

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà 4 tầng trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp. Người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ tầng trệt của căn nhà, bên trong có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, tạo khói đen dày đặc.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy, khu vực bị mất điện. Khói và lửa bao trùm lối thoát ở tầng trệt khiến nhiều người bên trong phải di chuyển ra ban công, sau đó leo sang các căn nhà liền kề để thoát hiểm an toàn.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, nhanh chóng khống chế đám cháy. Người dân gần khu vực cháy cho biết, căn nhà xảy ra cháy đang kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Hai vụ cháy liên tiếp xảy ra trong buổi sáng 21/7 tiếp tục cho thấy nguy cơ cháy, nổ vẫn hiện hữu tại Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài xen kẽ các đợt mưa.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các hộ cho thuê trọ thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, không để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt, đồng thời bảo đảm lối thoát nạn và trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Thực thi pháp luật về phòng cháy từ cơ sở Giữa bối cảnh nguy cơ cháy, nổ vẫn hiện hữu tại Thành phố Hồ Chí Minh do mật độ đô thị cao và thời tiết thất thường, việc thực thi pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đang được siết chặt từ cơ sở.