Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh: Liên tiếp xảy ra hai vụ cháy trong một buổi sáng

Hai vụ cháy liên tiếp xảy ra trong buổi sáng 21/7 tiếp tục cho thấy nguy cơ cháy, nổ vẫn hiện hữu tại Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài xen kẽ các đợt mưa.

Hồng Đạt
Lực lượng chức năng dập lửa, ngăn chặn đám cháy. (Ảnh minh họa: Nguyễn Công Hải/TTXVN)
Lực lượng chức năng dập lửa, ngăn chặn đám cháy. (Ảnh minh họa: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Sáng 21/7, chỉ trong hơn hai giờ, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra hai vụ cháy tại phường An Khánh và Gò Vấp. Dù không gây thiệt hại về người, các sự cố tiếp tục gióng lên cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ vẫn ở mức cao trong bối cảnh Thành phố xuất hiện đợt nắng nóng bất thường giữa mùa mưa.

Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 21/7, người dân phát hiện khói và lửa bùng phát trên hệ thống dây cáp thông tin trước một ngân hàng trên đường Lương Định Của, phường An Khánh. Do lớp vỏ nhựa của dây cáp dễ bắt lửa, ngọn lửa nhanh chóng lan dọc tuyến dây, tạo cột khói đen bốc cao.

Nhiều nhân viên ngân hàng cùng người dân và các hộ kinh doanh xung quanh đã nhanh chóng di chuyển ra khu vực an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tại chỗ triển khai các biện pháp xử lý ban đầu, đồng thời Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, nhanh chóng khống chế đám cháy, không để lửa lan sang ngân hàng và các công trình liền kề.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một đoạn dây cáp và cột điện. Khu vực trước ngân hàng được phong tỏa tạm thời để phục vụ công tác chữa cháy và bảo đảm an toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh.

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà 4 tầng trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp. Người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ tầng trệt của căn nhà, bên trong có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, tạo khói đen dày đặc.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy, khu vực bị mất điện. Khói và lửa bao trùm lối thoát ở tầng trệt khiến nhiều người bên trong phải di chuyển ra ban công, sau đó leo sang các căn nhà liền kề để thoát hiểm an toàn.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, nhanh chóng khống chế đám cháy. Người dân gần khu vực cháy cho biết, căn nhà xảy ra cháy đang kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Hai vụ cháy liên tiếp xảy ra trong buổi sáng 21/7 tiếp tục cho thấy nguy cơ cháy, nổ vẫn hiện hữu tại Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài xen kẽ các đợt mưa.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các hộ cho thuê trọ thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, không để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt, đồng thời bảo đảm lối thoát nạn và trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hỏa hoạn #Phòng cháy chữa cháy #Nắng nóng kéo dài Tp. Hồ Chí Minh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đoàn viên thanh niên xã Ea Súp thăm hỏi người có công với cách mạng nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Đắk Lắk: Ân tình gửi trao cho người ở lại

Những ngôi nhà được sửa chữa, những món quà nghĩa tình... không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.