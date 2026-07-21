Bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán người

Ngày 21/7, Công an tỉnh Nghệ An thông tin Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì cùng Công an các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các xã Mỹ Lý, Cam Phục bắt giữ 6 đối tượng về các hành vi “mua bán người” và “mua bán trẻ em."

Phòng Cảnh sát hình sự xác định tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục, Hữu Kiệm (tỉnh Nghệ An) nghi vấn có 2 đường dây “mua bán người,” có sự tham gia của nhiều đối tượng trú tại địa phương cấu kết với số đối tượng bên kia biên giới, thiết lập đường dây mua bán phụ nữ sang nước ngoài làm vợ với giá hàng trăm triệu đồng.

Với chiêu bài “việc nhẹ lương cao,” đối tượng nhắm tới những thiếu nữ trong độ tuổi lao động, không có việc làm ổn định để dụ dỗ, lừa đảo. Để nạn nhân thêm tin tưởng, ngoài hứa hẹn mức lương cao, các đối tượng còn hứa sẽ lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn, nghỉ trong quá trình làm việc.

Khi nạn nhân bị lừa qua biên giới, đối tượng sẽ cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài bán nạn nhân vào làm vợ tại những gia đình có nhu cầu, trong số bị hại có cả trẻ em chưa đủ 14 tuổi.

Từ ngày 25/6 đến ngày 13/7, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Lương Thị Toàn (sinh năm 1982), có 1 tiền án về tội “Mua bán người”; Lô Văn Phong (sinh năm 1976); Xeo Thị Tiến (sinh năm 1982) và Chích Thị An (sinh năm 1979) cùng trú tại xã Chiêu Lưu; Lô Văn Mày (sinh năm 1978), trú tại xã Cam Phục và Lương Thị Nhâm (sinh năm 2002), trú tại xã Hữu Kiệm. Nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Bước đầu, Ban chuyên án làm rõ với thủ đoạn trên, các đối tượng đã dụ dỗ bán 3 phụ nữ sang nước ngoài làm vợ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 3 nạn nhân bị lừa bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam các đối tượng để xử lý theo quy định và tiếp tục mở rộng chuyên án.

Cơ quan chức năng thông báo ai là bị hại trong các vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh) để trình báo./.

Bộ Y tế: Tăng cường truyền thông, phát hiện phòng chống mua bán người Bộ Y tế yêu cầu tăng cường truyền thông về các kênh tiếp nhận thông tin, tố giác tội phạm, đẩy mạnh quảng bá Tổng đài quốc gia về phòng, chống mua bán người (111).

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