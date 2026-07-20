Tây Ninh: Khởi tố vụ án nuôi nhốt, mua bán 104 động vật hoang dã trái pháp luật

Ngày 20/7, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết cơ quan chức năng của tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã” theo Điều 234 Bộ luật Hình sự, liên quan đến vụ nuôi nhốt 104 động vật hoang dã không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp tại xã Phước Thạnh.

Trước đó, thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và bảo vệ động vật hoang dã, ngày 11/6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan kiểm tra một địa điểm nuôi nhốt động vật hoang dã tại ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Đ.T.T.T. đang quản lý, nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã nhưng không xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định.

Lực lượng chức năng ghi nhận tổng cộng 104 động vật hoang dã, gồm 92 rùa cựa châu Phi, tên khoa học Geochelone sulcata, với nhiều kích cỡ khác nhau; 6 con vẹt đỏ, tên khoa học Eos rubra và 6 con vẹt má xanh, tên khoa học Pyrrhura molinae.

Cá thể vẹt đỏ được phát hiện tại địa điểm nuôi nhốt động vật hoang dã không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo cơ quan chức năng, số động vật trên thuộc diện quản lý theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và Phụ lục II của Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Chủ cơ sở thừa nhận không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với số động vật đang nuôi nhốt; đồng thời, địa điểm nuôi chưa được cấp mã số cơ sở gây nuôi theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ 104 động vật hoang dã và bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh chăm sóc, quản lý trong thời gian chờ xử lý.

Sau quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã” theo Điều 234 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, kết quả phát hiện, xử lý vụ việc thể hiện sự phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm và Công an tỉnh trong đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bảo vệ đa dạng sinh học và ngăn chặn tình trạng nuôi nhốt, mua bán, tàng trữ động vật hoang dã trái phép trên địa bàn.

Qua vụ việc, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân, tổ chức và các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý động vật rừng và các loài thuộc Phụ lục CITES; chỉ nuôi, mua bán, vận chuyển động vật có nguồn gốc hợp pháp, đầy đủ hồ sơ; thực hiện đăng ký, cấp mã số cơ sở gây nuôi theo quy định.

Các hành vi nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã trái quy định sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm; trường hợp đủ căn cứ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật./.

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