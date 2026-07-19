Quảng Trị: Khởi tố hai giáo viên liên quan tố cáo tiêu cực thi tốt nghiệp THPT

Chiều 19/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố 2 bị can là giáo viên của Trường Trung học phổ thông Lê Trực gồm: ông Trần Đức Lực (sinh năm 1979) và bà Đoàn Thị Thanh Bình (sinh năm 1978).

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào ngày 10/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tố cáo tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị, có hiện tượng giáo viên vào hướng dẫn học sinh làm bài. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội.

Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có văn bản số 3392/Ủy ban Nhân dân-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh về việc rà soát kết quả thi tốt nghiệp trên địa bàn.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị có 9 thí sinh dự thi liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Khởi tố 4 đối tượng liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Tuyên Quang Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị, tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán.