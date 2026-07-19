Yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc vi phạm quy chế thi tại Quảng Trị

Ngày 19/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết qua công tác rà soát dữ liệu Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 và tiếp nhận các thông tin phản ánh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương tổng rà soát công tác tổ chức kỳ thi, trong đó có vụ việc vi phạm quy chế thi tại Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị; kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có).

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị vào ngày 18/7.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tiếp tục rà soát công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm (nếu có).

Đến nay, trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 giáo viên liên quan đến vụ việc.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào ngày 10/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tố cáo tiêu cực trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị, có hiện tượng giáo viên vào hướng dẫn học sinh làm bài. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội.

Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có văn bản số 3392/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh về việc rà soát kết quả thi tốt nghiệp trên địa bàn./.

Quảng Trị: Khởi tố hai giáo viên liên quan tố cáo tiêu cực thi tốt nghiệp THPT Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án và khởi tố hai giáo viên Trường THPT Lê Trực để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.