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Hà Nội hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học tối đa 40.000 đồng mỗi ngày

Từ năm học 2026-2027, Hà Nội triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú đối với học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố và tự nguyện tham gia dịch vụ bán trú.

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Ngày 15/7/2026, tại Kỳ họp thứ năm, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm học 2026-2027.

Theo Nghị quyết, từ năm học 2026-2027, Hà Nội triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú đối với học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố và tự nguyện tham gia dịch vụ bán trú.

Chính sách không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Thời gian hỗ trợ trong năm học 2026-2027, tính theo số ngày ăn thực tế và không quá 9 tháng/năm học./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hà Nội #bữa ăn bán trú #học sinh tiểu học #chính sách hỗ trợ #giáo dục TP. Hà Nội
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