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Tổng thống Iran xác nhận bước vào cuộc chiến toàn diện với Mỹ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này đang trong cuộc chiến toàn diện với Mỹ sau khi Washington mở rộng không kích sang nhiều tỉnh, gồm cả thành phố có nhà máy điện hạt nhân tại Bushehr.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran tuyên bố đang trong "cuộc chiến toàn diện" với Mỹ

Nga tấn công các cảng của Ukraine

Vương quốc Anh có Thủ tướng mới

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
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