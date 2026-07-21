Mỹ không kích đêm thứ 10 liên tiếp nhằm vào Iran

Quân đội Mỹ đêm 20/7 (giờ địa phương) tiếp tục tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu đêm thứ 10 liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quốc gia Hồi giáo trong bối cảnh xung đột giữa hai bên ngày càng leo thang và làm gia tăng nguy cơ bất ổn đối với an ninh khu vực cũng như thị trường năng lượng toàn cầu.



Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc không kích mới nhằm vào các năng lực quân sự mà Washington cáo buộc Tehran sử dụng để tấn công hoạt động hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz, trong đó có các sở chỉ huy, trận địa phòng không, hệ thống giám sát bờ biển, năng lực tác chiến trên biển, bệ phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), cùng mạng lưới thông tin liên lạc.



Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, các đợt không kích đã đánh trúng nhiều địa điểm tại các tỉnh Đông Azerbaijan, Khuzestan, Hormozgan và Sistan-Baluchestan. Ít nhất một người thiệt mạng tại thành phố Tabriz, nơi được cho là có các căn cứ tên lửa ngầm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Phía Iran cho biết các đợt không kích mới nhất của Mỹ đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 517 người bị thương.



Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn sau khi số binh sĩ Mỹ tử vong trong cuộc xung đột đã tăng lên 17 người. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố: "Iran sẽ phải trả giá gấp nhiều lần nếu có nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng." Ông cũng cho biết đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và các chỉ huy quân sự chuẩn bị phương án đáp trả mạnh mẽ.



Trong diễn biến liên quan, Fox News dẫn các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump sẽ quyết định trong vài ngày tới liệu có mở rộng chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran hay không. Nếu được phê chuẩn, các cuộc tấn công có thể mở rộng tới những mục tiêu gần Tehran và các cơ sở hạt nhân, đồng thời Mỹ cũng sẽ cân nhắc điều thêm máy bay chiến đấu F-16, F-35 và máy bay tiếp dầu KC-135 tới Trung Đông để tăng cường lực lượng.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhấn mạnh hiện chưa có quyết định cuối cùng.

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố cuộc đối đầu với Mỹ đã bước vào giai đoạn "chiến tranh toàn diện," trong khi người phát ngôn Quân đội Iran Mohammad Akraminia khẳng định Tehran sẽ tiếp tục tấn công trả đũa. Iran cũng cảnh báo các nước Arab láng giềng không tham gia vào các hoạt động quân sự chống Tehran và nhấn mạnh nước này vẫn kiểm soát eo biển Hormuz.



Xung đột tiếp tục lan rộng khi Iran phóng tên lửa và UAV nhằm vào các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực. Jordan cho biết đã bắn hạ 3 tên lửa của Iran, trong khi Kuwait và Bahrain cho biết hệ thống phòng thủ của họ đã đánh chặn các cuộc tấn công từ Iran. Bahrain cáo buộc các UAV của Iran nhằm vào hệ thống kiểm soát không lưu của nước này.



Tình hình trên biển cũng diễn biến phức tạp. Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu đã bị một vật thể chưa xác định bắn trúng ở ngoài khơi Oman, gần eo biển Hormuz. Trước đó một tàu khác cũng bốc cháy sau khi trúng đạn gần vùng biển Oman, buộc toàn bộ thủy thủ đoàn phải rời tàu.



Dù giao tranh tiếp tục leo thang, các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa chấm dứt. Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni đã tới Pakistan để gặp Thủ tướng Shehbaz Sharif và các quan chức nước này. Pakistan đang đóng vai trò trung gian nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 6 nhưng hiện đã đổ vỡ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei xác nhận các kênh trao đổi gián tiếp với Mỹ thông qua các nước trung gian cũng đang được duy trì.



Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán nếu Iran thể hiện thiện chí thực sự, dù trong con mắt của Washington, điều kiện đó hiện "chưa tồn tại"./.

Iran tuyên bố đang trong "cuộc chiến toàn diện" với Mỹ Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng mặt trận quan trọng nhất hiện nay là kinh tế và đời sống người dân, theo đó lạm phát trong tháng 6 đã tăng vọt lên gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

​

​