Phong trào Hồi giáo Hamas bầu thủ lĩnh mới

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn truyền thông khu vực ngày 20/7 cho biết phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã bầu ông Khalil al-Hayya làm người đứng đầu mới của phong trào sau cuộc bầu cử nội bộ.



Ông al-Hayya là một trong những lãnh đạo cấp cao có nhiều ảnh hưởng của Hamas. Trước khi được bầu làm thủ lĩnh, ông đứng đầu Văn phòng Chính trị của Hamas tại Dải Gaza và là trưởng đoàn đàm phán của phong trào trong các cuộc thương lượng với Israel thông qua các nước trung gian như Qatar, Ai Cập và Mỹ về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin tại Dải Gaza.



Sau khi thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar thiệt mạng năm 2024, phong trào được điều hành bởi một hội đồng lãnh đạo gồm 5 thành viên, trong đó ông al-Hayya là một thành viên chủ chốt. Việc được bầu làm người đứng đầu cho thấy ông sẽ chính thức đảm nhận vai trò lãnh đạo toàn bộ hoạt động chính trị của Hamas giai đoạn tới.



Sinh năm 1960 tại thành phố Gaza, ông Khalil al-Hayya xuất thân từ một gia đình người Palestine phải rời bỏ quê hương trong cuộc xung đột năm 1948. Ông tốt nghiệp ngành thần học tại Đại học Hồi giáo Gaza và gia nhập Hamas từ những ngày đầu phong trào được thành lập vào cuối những năm 1980.

Ông al-Hayya từng nhiều lần được bầu vào Hội đồng Lập pháp Palestine và là ủy viên Bộ Chính trị Hamas. Trong nhiều năm, ông được xem là cánh tay phải của cố thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn đến các quyết sách của phong trào.

Ông cũng từng nhiều lần tham gia các cuộc đàm phán hòa giải giữa Hamas và phong trào Fatah cũng như các cuộc thương lượng về ngừng bắn với Israel.



Theo các nguồn tin, ngay trước khi xung đột Hamas- Israel bùng phát vào tháng 10/2023, ông al-Hayya rời Dải Gaza sang Qatar và từ đó chủ yếu hoạt động tại Doha, nơi đặt văn phòng chính trị của Hamas./.

Hamas bắt đầu quá trình bầu lãnh đạo chính trị mới Quá trình bỏ phiếu bầu người lãnh đạo Hamas được tiến hành dưới các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt và dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 1-2 tuần tới.

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