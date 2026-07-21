Iran cáo buộc Mỹ không muốn giảm căng thẳng

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn báo Times of Israel ngày 20/7 cho biết, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đánh giá các động thái quân sự của Mỹ chứng tỏ Washington không quan tâm đến việc chấm dứt leo thang căng thẳng gần đây với Tehran.

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf nói rằng dù Mỹ tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh nhưng liên tục đưa các thiết bị quân sự mới đến khu vực và phía Iran "đã chuẩn bị sẵn sàng.”

Trong một diễn biến liên quan, một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết Lầu Năm Góc đã không tiết lộ việc hàng chục binh sỹ Mỹ bị thương và một số máy bay trực thăng bị hư hại trong các cuộc tấn công của Iran tuần trước vì lo ngại việc công bố thông tin có thể giúp Iran hoàn thiện các cuộc tấn công của mình.

Một quan chức quân đội Mỹ cho biết, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) không bắt buộc phải công bố thông tin thương vong, đặc biệt nếu những người bị thương nhanh chóng trở lại làm nhiệm vụ.

Trong đợt giao tranh mới nhất giữa Mỹ và Iran, đã có 3 binh sỹ Mỹ thiệt mạng.

Cùng ngày 20/7, Bộ Ngoại giao Jordan đã triệu đại biện lâm thời của Iran tại Amman để phản đối “mạnh mẽ” các cuộc tấn công liên tục của Iran vào lãnh thổ Vương quốc Jordan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jordan Fouad Majali cho biết, đại biện lâm thời của Iran đã được yêu cầu chuyển một thông điệp rõ ràng tới Tehran, theo đó Iran phải chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công; nhấn mạnh rằng an ninh của Jordan và sự an toàn của người dân nước này là "lằn ranh đỏ" không thể vượt qua.

Ông Majali cũng cho biết Jordan sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ công dân, an ninh quốc gia và chủ quyền của mình./.

Iran tuyên bố đang trong "cuộc chiến toàn diện" với Mỹ Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng mặt trận quan trọng nhất hiện nay là kinh tế và đời sống người dân, theo đó lạm phát trong tháng 6 đã tăng vọt lên gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái.