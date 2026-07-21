Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can Trịnh Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiệu Toán, để điều tra về hành vi liên quan vụ án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Bản tin 60s ngày 21/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Khởi tố Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã vì hành vi cá độ bóng đá.

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