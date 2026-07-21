Điều tra mở rộng vụ tiêu cực trong thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị

Liên quan đến vụ việc tiêu cực tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai giáo viên của nhà trường để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị triển khai tổng rà soát công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi.

Trước đó, sáng 10/7, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh dấu hiệu sai phạm tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực, cho rằng cán bộ coi thi đã hướng dẫn, chỉ bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài.

Sau quá trình xác minh, ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai bị can gồm Đoàn Thị Thanh Bình (sinh năm 1978) và Trần Đức Lực (sinh năm 1978), đều là giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Trực, để phục vụ công tác điều tra.

Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan điều tra đã xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can theo quy định.

"Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục điều tra mở rộng để xác định đúng người, đúng tội và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật," Đại tá Lê Văn Hóa nhấn mạnh.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực.

Trường hợp xác định vi phạm quy chế thi, các thí sinh này sẽ bị hủy kết quả thi theo quy định.

Đồng thời, tỉnh Quảng Trị tiến hành tổng rà soát kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 trên phạm vi toàn tỉnh nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục rà soát các nội dung phản ánh tại các điểm thi trên địa bàn. Nếu tiếp tục phát hiện vi phạm, Sở sẽ xử lý và tham mưu Ban Chỉ đạo kỳ thi xử lý nghiêm túc theo đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Ban Chỉ đạo kỳ thi.

Theo ông Nguyễn Văn Huyên, người dân xã Tuyên Hóa (Quảng Trị), cơ quan chức năng xác định có vi phạm tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực và vi phạm cần được xử lý nghiêm.

Ông Huyên bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng điều tra khách quan, xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật, qua đó bảo đảm sự công bằng đối với tất cả thí sinh tham dự kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, tỉnh Quảng Trị có 21.707 thí sinh dự thi tại 949 phòng thi thuộc 63 điểm thi; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,25%.

Sau vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực, các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời tăng cường rà soát công tác tổ chức kỳ thi trên toàn địa bàn nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm tính minh bạch, công bằng của kỳ thi./.

Quảng Trị: Khởi tố hai giáo viên liên quan tố cáo tiêu cực thi tốt nghiệp THPT Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án và khởi tố hai giáo viên Trường THPT Lê Trực để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.