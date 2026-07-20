Cà Mau: Lĩnh án tù vì nhận tiền đăng ký, đăng kiểm tàu cá trái phép

Ngày 20/7, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đưa vụ án “Giả mạo trong công tác”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau (nay là Chi cục biển, hải đảo và kiểm ngư tỉnh Cà Mau) xét xử sơ thẩm.

Các bị cáo Nguyễn Việt Triều, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh (cũ) nay là Chi cục biển, hải đảo và kiểm ngư tỉnh Cà Mau; Phạm Đăng Chiến, nguyên chuyên viên Phòng Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá; Huỳnh Văn Đẳng, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá; Nguyễn Trường Ơn, đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm tàu cá đều thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau (nay là Chi cục biển, hải đảo và kiểm ngư tỉnh Cà Mau); bị cáo Huỳnh Thanh Trung, nguyên chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Ngọc Hiển (cũ) cùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Huỳnh Văn Đẳng, Nguyễn Trường Ơn, Huỳnh Thanh Trung còn bị truy tố thêm tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự. Riêng bị cáo Nguyễn Minh Đương (ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau), chủ cơ sở đóng tàu bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau, vì động cơ vụ lợi, trong khoảng thời gian từ năm 2018 - 2023, các bị cáo Triều, Chiến, Đẳng nhiều lần lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong quá trình công tác đã ký Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thuỷ sản, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá, giấy chứng nhận đăng kiểm... để nhận hối lộ từ Đ.H.N (chủ tàu cá) và bị cáo Nguyễn Minh Đương với tổng số tiền hơn 2,09 tỷ đồng.

Trong đó, Chiến nhận hơn 1,1 tỷ đồng; Triều nhận hơn 846 triệu đồng; Đẳng nhận hơn 450 triệu đồng; Nguyễn Trường Ơn là đăng kiểm viên, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao đã làm nhanh bản vẽ thiết kế đóng mới, cải hoán tàu cá, thẩm định, tham mưu cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế... nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 46 triệu đồng; bị can Huỳnh Thanh Trung làm giả lời chứng thực của 40 hợp đồng mua bán tàu cá không có thật để nhận hối lộ gần 38 triệu đồng.

Đối với hành vi đưa hối lộ, để dễ dàng được cấp các giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, đăng ký cải hoán, đóng mới, lập hồ sơ sang tên... không đúng quy định, bị cáo Nguyễn Minh Đương là chủ cơ sở đóng tàu đã đưa hối lộ cho các bị cáo Chiến, Đẳng, Triều, Trung và Ơn với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đối với Đ.H.N (cũng là chủ tàu cá), trong quá trình làm các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đăng ký 12 tàu cá, qua gợi ý của bị cáo Chiến, Đ.H.N cũng đã đưa tổng số tiền hơn 1,485 tỷ đồng cho Chiến và các bị cáo khác. Trong khi tổng số chi phí do Nhà nước thu cho 12 tàu cá chỉ khoảng 38 triệu đồng, như vậy, bị cáo Chiến và các bị cáo Triều, Đẳng, Ơn đã thu lợi bất chính hơn 1,44 tỷ đồng.

Do Đ.H.N chủ động làm đơn tố giác và khai báo toàn bộ quá trình nhận hối lộ của các bị cáo, chủ động cung cấp tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ điều tra nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với Đ.H.N.

Đối với hành vi “Giả mạo trong công tác,” quá trình điều tra cũng đã xác định, các bị cáo Huỳnh Văn Đẳng, Nguyễn Trường Ơn lợi dụng chức vụ được giao đã làm, cấp 136 giấy tờ giả (trong đó Đẳng ký cấp giả 71 biên bản, Ơn ký cấp giả 65 biên bản).

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Đăng Chiến 15 năm tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm; bị cáo Nguyễn Việt Triều bị phạt 7 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ trong 1 năm 6 tháng cùng về tội “Nhận hối lộ”; phạt các bị cáo Huỳnh Văn Đẳng 14 năm tù; bị cáo Nguyễn Trường Ơn 5 năm tù; bị cáo Huỳnh Thanh Trung 9 năm tù cùng về 2 tội “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác.” Riêng bị cáo Nguyễn Minh Đương bị tuyên phạt mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “Đưa hối lộ,” phạt bổ sung bị cáo 10 triệu đồng./.

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