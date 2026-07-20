Phạt tù 19 bị cáo trong vụ làm giả 13 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe Herbitech

Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 20/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 19 bị cáo trong vụ án sản xuất 67 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả, với tổng số gần 13 triệu sản phẩm xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech).

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Herbitech) 11 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm,” 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 6 năm tù về tội “Rửa tiền,” tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Khiêm là 26 năm tù.

Vợ bị cáo Khiêm là bị cáo Trần Thị Huệ (Quản lý, hỗ trợ điều hành hoạt động Công ty Herbitech) bị phạt 7 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và 5 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Huệ là 12 năm 6 tháng tù.

Ngoài án phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc vợ chồng bị cáo Khiêm phải nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính từ việc bán hàng giả và kê khai sai sổ sách kế toán, do là chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ sai phạm và hưởng lợi chính.

Đối với 17 bị cáo còn lại (đều là nhân viên Công ty Herbitech) bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù về các tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm,” “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Khiêm là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây sản xuất thực phẩm giả cho người già, trẻ em, vì mục đích vụ lợi, tăng lợi nhuận mà thực hiện hành vi phạm tội.

Trong đó, bị cáo Khiêm đã chỉ đạo tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hình thức gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng nhưng không đúng hồ sơ công bố sản phẩm.

Khiêm cho thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm cắt giảm chi phí, đưa ra thị trường 67 sản phẩm không bảo đảm chất lượng, xác định là hàng giả, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách tài chính.

Trong đó, sổ nội bộ phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế, còn sổ sách phục vụ kê khai thuế chỉ ghi nhận một phần có hóa đơn nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Hành vi này của bị cáo Khiêm đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 55 tỷ đồng, cấu thành tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Cũng trong vụ án này, bị cáo Phạm Vũ Khiêm còn chỉ đạo thành lập doanh nghiệp mới, sử dụng hơn 12 tỷ đồng có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán để mua bất động sản, đầu tư sinh lời nhằm hợp thức hóa, che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có. Tòa xác định hành vi này của bị cáo Khiêm đã cấu thành tội “Rửa tiền.”

Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Đối với các sản phẩm bị làm giả, Hội đồng xét xử đã kiến nghị Bộ Y tế và các cơ quan chức năng thu hồi các mặt hàng giả do Công ty Herbitech sản xuất vẫn còn đang lưu hành trên thị trường nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Tòa kiến nghị các cơ quan quản lý cần thực hiện việc đối chiếu các sản phẩm thực phẩm chức năng với hồ sơ công bố một cách kịp thời nhằm phát hiện sớm các sai lệch về thành phần, hàm lượng so với đăng ký để ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi sản xuất hàng giả, tránh việc doanh nghiệp tự ý thay đổi công thức sản phẩm.

Đối với những khách hàng đã mua phải hàng giả của Herbitech, Hội đồng xét xử dành cho họ quyền yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại thông qua các vụ kiện dân sự khác./.

Che giấu doanh thu, hợp thức hóa dòng tiền trong vụ thực phẩm giả tại Herbitech Tại hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm,” Viện Kiểm sát xác định bị cáo Phạm Vũ Khiêm đã có hành vi tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.