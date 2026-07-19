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Nghệ An: Triệt phá hai đường dây cá độ World Cup 2026, giao dịch hơn 6,6 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 13 đối tượng trong hai nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng, với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc hơn 6,6 tỷ đồng.

Bích Huệ
Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)
Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Chiều 19/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa triệt phá 2 nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026 với sự tham gia của hàng chục đối tượng, tổng số tiền giao dịch hơn 6,6 tỷ đồng.

Cơ quan Công an xác định, cầm đầu 2 nhóm này là Nguyễn Quý Cường (36 tuổi, trú tại phường Thuận Hóa, thành phố Huế) và Nguyễn Duy Sỹ (46 tuổi, trú tại xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An).

Hai nhóm hoạt động rất tinh vi, đối tượng tham gia đánh bạc thuộc nhiều thành phần. Ngoài số đối tượng mang tiền án, nhiều đối tượng là anh em họ hàng cùng tham gia.

Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an các xã, phường, Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an một số địa phương trên cả nước bắt giữ 13 đối tượng trong 2 nhóm nói trên về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng khai nhận, đánh bạc qua tài khoản tổng cá độ được cấp tại nước ngoài, từ tài khoản tổng sẽ chia nhỏ thành nhiều tài khoản thấp hơn để giao lại cho các đối tượng tại Việt Nam tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng.

Chỉ tính từ thời điểm diễn ra vòng chung kết World Cup 2026 (từ 11/6) đến thời điểm bị bắt giữ, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến hơn 6,6 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự đang củng cố tài liệu, chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)
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