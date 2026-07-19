Tuyên Quang sẵn sàng ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

Ngày 19/7, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã chủ động triển khai các phương án, duy trì nghiêm chế độ trực, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và vật chất, sẵn sàng cơ động ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức báo động, kiểm tra và luyện tập phương án sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn 247 và Đại đội Trinh sát, cơ giới 1.

Nội dung kiểm tra, luyện tập tập trung vào việc quán triệt mệnh lệnh, tổ chức lực lượng, kiểm tra khả năng cơ động của cán bộ, chiến sỹ; phương tiện, vật chất hậu cần, hệ thống thông tin liên lạc và trang thiết bị chuyên dùng phục vụ ứng phó với mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất, tìm kiếm cứu nạn.

Qua kiểm tra cho thấy cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; chủ động rà soát, bổ sung phương án, xác định những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng để sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có yêu cầu.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thường xuyên kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện, vật chất và trang thiết bị chuyên dùng.

Cán bộ, chiến sỹ nắm chắc nhiệm vụ, thực hiện các bước cơ động theo phương án, bảo đảm xử lý kịp thời những tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Thế Hưng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, cho biết trước tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Cùng với duy trì nghiêm chế độ trực, các đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung phương án; kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị, chuẩn bị đầy đủ vật chất, bảo đảm khi có lệnh có thể cơ động nhanh, phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, trong đêm 18 và sáng 19/7, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Lượng mưa từ 19 giờ ngày 18/7 đến 13 giờ ngày 19/7 phổ biến từ 30-80mm; một số nơi có lượng mưa trên 100mm như: Thượng Sơn 141mm, Giáp Trung 112mm, Yên Cường 111mm và Xuân Lập, xã Lâm Bình 110mm.

Bà Vũ Thị Thu, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, cho biết do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m, từ chiều tối ngày 19 đến sáng 20/7, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 20-70mm, có nơi trên 100mm; nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại những khu vực có địa hình dốc; làm ngập úng vùng trũng, thấp, ảnh hưởng đến sản xuất và giao thông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây hư hại nhà cửa, cây cối và các công trình cơ sở hạ tầng.

Hiện, mưa lớn đã ảnh hưởng đến giao thông tại một số địa phương. Tại khu vực Tân Bắc, xã Tân Trịnh, một đoạn đường bị ngập sâu, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn; xe máy phải được đưa qua khu vực ngập bằng bè tạm.

Tại xã Lũng Cú, mưa lớn gây sạt lở đất đá trên tuyến đường từ thôn Ma Lé qua Trường Trung học cơ sở Ma Lé vào thôn Má Lủng, làm ách tắc giao thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục điểm sạt lở, mở đường tạm.

Đến chiều tối ngày 19/7, xe máy có thể lưu thông qua khu vực, nhưng ôtô chưa thể đi qua do khối lượng đất đá còn lớn. Riêng tuyến đường lên Cột cờ Quốc gia Lũng Cú vẫn thông suốt, an toàn; hoạt động du lịch diễn ra bình thường./.

Lý giải nguyên nhân gây lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc Liên tiếp xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, cơ quan khí tượng lý giải nguyên nhân do mưa lớn kéo dài kết hợp địa hình, địa chất phức tạp và cảnh báo nguy cơ vẫn còn rất cao.