Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét và mưa đá khu vực Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét, radar thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực phía Bắc tỉnh Phú Thọ, vùng mây này có xu hướng di chuyển về hướng Đông Nam.

Cảnh báo từ khoảng 12 giờ đến 15 giờ ngày 19/7, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các phường, xã: Kim Anh, Trung Giã, Tiến Thắng, Yên Lãng... và có khả năng lan sang các phường, xã khác thuộc khu vực Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trước hình thái thời tiết trên, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc, ngập lụt ở Tuyên Quang Trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng tiếp tục có mưa; cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh trên.